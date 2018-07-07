السعودية تتصدر الدول المستوردة للسلاح من منطقة البلقان

أظهرت بيانات استقصائية صدرت مؤخرا، عن مركز متخصص تابع الأمم المتحدة، أن السعودية تتصدر دول العالم من حيث استيراد الأسلحة من جمهوريات يوغسلافيا السابقة؛ وبلغ إجمالي واردات المملكة من السلاح من دول غربي البلقان نحو 118 مليون يورو في 2016.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب موقع "الخليج أونلاين" الإخباري، اليوم السبت، بلغت مبيعات دول يوغسلافيا السابقة (صربيا، كرواتيا، مقدونيا، سلوفينيا، البوسنة، الجبل الأسود، إقليم كوسوفو)، إضافة إلى ألبانيا، من السلاح إلى الخارج نحو 500 مليون يورو، وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة مشتري السلاح من هذه المنطقة.

© Sputnik . Sergey Pivovarov السفير السعودي في موسكو يكشف آخر تطورات المفاوضات بشأن الـ"إس-400"

ووفقا لتقرير صادر عن مركز تبادل المعلومات الخاص بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لجنوب شرق وشرق أوروبا، فإنه "من الواضح أن الرياض لا تزال وفية لأسلحة البلقان، لأنها لا تزال واحدة من أكبر المشترين للأسلحة القديمة من البلقان".

وبين التقرير أن صربيا حلت في المركز الأول في صادرات المنطقة للسلاح في 2016، إذ وصلت مبيعاتها إلى أكثر من 406 ملايين يورو؛ تلتها البوسنة بـ 104.3 ملايين يورو، ثم ألبانيا التي باعت أسلحة بقيمة 1.28 مليون يورو.

يشار إلى أن التقرير تحدث عن العام 2016، وهو العام الثاني للعمليات العسكرية، التي ينفذها تحالف عسكري تقوده السعودية (التحالف العربي) ضد جماعة الحوثيين في اليمن، المسيطرة على العاصمة صنعاء ومعظم شمالي البلاد.

وتطالب منظمات حقوقية وناشطون بوقف بيع الأسلحة إلى السعودية؛ بسبب ما يوصف بـ "انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن"، وسط تحذيرات دولية من أوضاع مأساوية في هذا البلد.