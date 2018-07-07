قائد عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش السوري يؤمن طريق دمشق عمان الدولي

أعلن قائد عسكري في الجيش السوري، اليوم السبت 7 يوليو/تموز، على سيطرته طريق دمشق عمان الدولي بشكل كامل، بعد دخول عدد من البلدات في عملية المصالحة.

دمشق — سبوتنيك. وقال قائد عسكري ميداني، لوكالة "سبوتنيك" إن "الجيش السوري يقيم نقاطا عسكرية على طول الطريق الدولي الذي بات أمنا بعد دخول بلدات نصيب وأم المياذن لعملية المصالحة".

ولفت إلى أن هناك "جرافات تابعة للجيش تقوم حاليا بإزالة جميع السواتر الترابية التي أقامها مسلحو جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها".

وأضاف القائد العسكري أن "الجيش السوري استعاد معبر نصيب، بعد تنفيذ عملية التفاف لتدخل بعد ذلك البلدات المجاورة في عملية المصالحة".