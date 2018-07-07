هجوم إرهابي على وزارة الداخلية الصومالية... ومقتل موظف كبير

قُتل موظف كبير بوزارة الداخلية والأمن الصومالية، فيما أصيب عدد آخر، خلال هجومين استهدفا مقر الوزارة بمقديشو، صباح اليوم السبت.

وقال راديو دالسان المحلي إن، موظفا كبيرا بوزارة الداخلية والأمن يدعى محمد أحمد الكعسي لقي مصرعه إثر الهجوم الذي يتواصل حتى الآن قرب الوزارة.

وأضاف الراديو "الهجومان اللذان شنهما مسلحو حركة الشباب الصومالية الإرهابية استهدفا مقر الوزارة وسط مقديشو، ويتواصلان منذ ساعات"

© REUTERS / Feisal Omar إصابة سبعة جنود في تفجير انتحاري لسيارة ملغومة في الصومال

وتابع الراديو "مسلحو الحركة وصلوا إلى مقر وزارة الداخلية يرتدون ملابش الشرطة وقدموا أنفسهم في نقطة التفتيش باعتبارهم رجال أمن قبل أن ينفذوا تفجيرا انتحاريا أعقبه إطلاق نار كثيف".

ولفت الراديو إلى أن عددا آخر من المدنيين ومسؤولي ورجال الشرطة يرجح مقتلهم خلال الهجوم، فيما أصيب عدد آخر لم يعرف بعد.