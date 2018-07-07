قوات الرئيس هادي تواصل تقدمها في التحيتا... و"أنصار الله" ينسحبون إلى غربها

واصلت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، تقدمها مدينة التحتيا الحديدة غربي اليمن، فيما انسحب "أنصار الله" إلى غرب المدينة.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" إن "قوات الرئيس هادي سيطرت على الأجزاء الشمالية من مدينة التحيتا وأجزاء من الشرقية بعد تقدمها عبر قرية المجيليس، وتمكنت من استعادة مصنع التمور ومبنى إدارة الأمن وإدارة التربية والتعليم، وقطعت خط إمداد مسلحي "أنصار الله" القادم من مديرية زبيد بالسيطرة على مثلث زبيد التحيتا المغرس".

وأكد المصدر "مسلحو أنصار الله انسحبوا تحت كثافة نيران الجيش والغطاء الجوي لطيران ومروحيات التحالف، إلى الجهة الغربية من مدينة التحيتا، ويشنون قصفاً مدفعياً منها باتجاه المناطق التي أمنها الجيش".

وأضاف المصدر "قصف مسلحي أنصار الله خزان المياه الرئيسي في المدينة الواقع شماليها، ما ينذر بتفاقم معاناة أبنائها الذين لا يزالون في منازلهم خوفاً من تعرضهم لنيران الاشتباكات".

وأوضح المصدر "استمرار المعارك في المدينة، وأن العشرات من مسلحي "أنصار الله" سقطوا بين قتيل وجريح خلال المواجهات وغارات لطيران التحالف استهدفت تجمعات وتعزيزات لهم"، لافتاً إلى إن "القوات الحكومية نزعت عشرات الألغام والعبوات الناسفة خلال تقدمها في المدينة، في حين قُتل مدني وأصيب آخرون من أسرة واحدة بسقوط قذيفة مدفعية على منزلهم شمال المدينة".

وكانت القوات الموالية للرئيس هادي أعلنت سيطرتها على مطار الحُديدة بعد معارك بدأت في 13 حزيران/يونيو الماضي، بينما أسفرت هذه المعارك عن نروح عشرات الآلاف من سكان الحُديدة.