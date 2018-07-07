الإمارات مستعدة لمناقشة برامج جديدة للرحلات الفضائية مع روسيا

قال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زيد آل نهيان، إن الإمارات مستعدة لمناقشة برامج جديدة مشتركة للرحلات الفضائية المأهولة مع روسيا.

وأضاف آل نهيان في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن "دولة الإمارات العربية المتحدة منفتحة على مناقشة البرامج المستقبلية لرحلات الفضاء المأهولة وخارج إطار المشروع الحالي (إرسال رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية)".

وأشار إلى أن برنامج إطلاق رواد الفضاء الإماراتيين إلى الفضاء ليس سوى جزء لا يتجزأ من مشروع "مارس 2117" الذي يفتح آفاق توسيع التعاون في مختلف مجالات استكشاف الفضاء.

وتابع "وعلى وجه الخصوص مشروع "Mars Science City" (مدينة العلوم المريخية) والتي سيتم بناؤها في دولة الإمارات العربية المتحدة على أكثر من 2 مليون قدم مربع، حيث سيتم استخدام المدينة كقاعدة اختبار دولية للبحث والتطوير".

واستطرد قائلا إنه في إطار مشروع بعثة المريخ الإماراتية "من المقرر إطلاق مسبار "ناديجدا" في يوليو 2020. ومن المتوقع أن يصل إلى مداره بحلول عام 2021. كما سيتم إرسال جميع البيانات التي سيرسلها إلى أكثر من 200 مؤسسة علمية دولية".

ويشار إلى أن الإمارات وقعت "اتفاقية تاريخية" لإرسال أول رائد فضاء إماراتي لمحطة الفضاء الدولية، خلال الأشهر المقبلة.

وكان حاكم دبي محمد بن راشد أعلن إطلاق "البرنامج الوطني للفضاء" في أبريل/ نيسان 2017، يتضمن عدة مشاريع كبرى من بينها برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وهو برنامج يرسم مساراً واعداً للتنمية البشرية، والإعداد العلمي لفريق من الإماراتيين الذين سيتم تدريبهم وإعدادهم للسفر إلى الفضاء، بحسب الموقع الرسمي للبرنامج.