دارالأوبرا المصرية في "سوق عكاظ"

تحيي فرقة الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا المصرية، غدا وبعد غدا الأحد والاثنين، 8 و9 يوليو/ تموز، حفلين في مدينة الطائف السعودية، ضمن فعاليات "سوق عكاظ".

ومن جانبها قالت السفارة السعودية بالقاهرة، اليوم السبت 7 يوليو/تموز إن دار الأوبرا المصرية وفرقة الموسيقى العربية، تشارك في فعاليات سوق عكاظ، الذي تحل مصر كضيف شرف عليه لأول مرة، ببرنامج حافل يضم عدة حفلات تجوب خلالها 4 مدن سعودية. وقد بدأت عروض الأوبرا، في أبها، ثم جدة، وغدا في الطائف، ويوم الخميس المقبل12 والأجنبية.يوليو الجاري في الدمام، وذلك بمشاركة أكثر من 40 فناناً.

وأضافت السفارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن فرقة الموسيقي العربية قدمت حفلها الأول على مسرح مفتاحه بمدينة أبها، والذي يُعَدُ من أقدم مسارح المملكة ضمن فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية التي تقام بشارع الفن بالمدينة.

والحفلة الثانية مساء أول أمس على مسرح جامعة دار الحكمة بمدينة جدة، وأحيتها فرقة الموسيقي العربية، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وبحضور حازم رمضان سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنانة جيهان مرسي رئيس الإدارة المركزية للموسيقي العربية، وعدد من قناصل الدول العربية

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، قد افتتح في حضور وزيرة الثقافة المصرية ، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فعاليات سوق عكاظ في نسخته ال12 بمدينة الطائف في 28 يونيو/حزيران الماضي، على أن تستمر فعاليات السوق حتى حتى 13 يوليو الجاري.