بالأرقام .. قائد الشرطة العراقية يكشف لـ"سبوتنيك" خسائر "داعش" في عمليات "ثأر الشهداء"

كشف قائد الشرطة الاتحادية العراقية، الفريق رائد جودت، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم السبت، 7 يوليو/تموز، حصيلة بمجمل خسائر تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال ثلاثة أيام من عمليات "ثأر الشهداء"، في شمالي بغداد.

وأعلن جودت، أن عمليات "ثأر الشهداء"، التي انطلقت بها القوات العراقية، وقطعات الشرطة الاتحادية، منذ الرابع من الشهر الجاري، أسفرت عن تفتيش وتطهير 171 قرية.

وأضاف جودت، أن قوات الشرطة، قتلت 6 إرهابيين، وألقت القبض على 15 مشتبه بهم.

وعدد جودت خسائر "داعش" الأخرى، خلال العمليات التي شرعت بها القوات في مناطق تابعة لكركوك، وطريق ديالى، شمالي بغداد، إذ دمرت قوات الشرطة الاتحادية، 5 سيارات مفخخة، و32 مضافة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وعالجت الفرق المختصة من الشرطة الاتحادية، 48 عبوة ناسفة، ودمرت القطاعات 24 نفق لتنظيم "داعش" الإرهابي، للفترة منذ الرابع، وحتى يوم أمس الجمعة 6 يوليو.

وأكمل جودت، كما دمرت القوات مركز تدريب لتنظيم "داعش"، وفجرت دار مفخخ بداخله 16 عبوة ناسفة، منوها إلى أن القوات استولت على 60 قنبرة هاون، وعثرت على 5 صفائح "جلكانات" تحتوي مادة C4.

وأختتم قائد الشرطة الاتحادية العراقية، بعثور القوات على عتاد خفيف مجموع قطعه بلغت 205 قطعة، وعلى معمل لتصنيع الصواريخ، في حين طهرت 33 نقطة وربية.

وأعلنت القوات العراقية شن عملية "ثأر الشهداء"، الأربعاء، 4 يوليو/تموز، لتطهير المناطق الواقعة شرقي الطريق الرابطة بين محافظة ديالى وصلاح الدين، شمال البلاد، من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

© AFP 2018 / Ahmad al-Rubaye ثأرا للمختطفين...القوات العراقية توجه ضربة موجعة لـ"داعش"

وحققت القوات العراقية، بتنسيق مع البيشمركة، وإسناد الطيران المحلي والدولي، أهدافا في عملية واسعة شرعت بها للقضاء على خلايا "داعش" الإرهابي، وتأمين طريق استراتيجي في شرق ديالى، شمالي بغداد.

وشهد العراق أزمة، نهاية الشهر الماضي، بعد تمكن عناصر إرهابية باختطاف مجموعة من المواطنين من محافظتي كربلاء والأنبار، فيما أعلنت القوات الأمنية العراقية، الأربعاء الماضي، العثور على جثث 8 من المختطفين أعدمهم تنظيم "داعش" على طريق ديالى كركوك، شمالي البلاد.

من جانبه، أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، الخميس 28 يونيو/حزيران الماضي، قصف طيران التحالف لأهداف تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي أسفرت عن مقتل مجموعة من قيادات التنظيم.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" في ديسمبر/كانون الأول الماضي.