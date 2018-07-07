حقيقة إنزال العلم السعودي من واجهة فندق تابع لقطر

تداول نشطاء عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" خبرا عن إنزال العلم السعودي من أمام واجهة الفندق الشهير "بلازا" في ولاية نيويورك الأمريكية.

وكانت قطر اتفقت، الأسبوع الماضي، على شراء فندق بلازا، إحدى أيقونات مدينة نيويورك مقابل نحو 600 مليون دولار لتضيف عقارا كان يملكه في الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى محفظة عقاراتها الفاخرة، وذلك وفقاً لـ"رويترز".

© Sputnik . vitali belosov "اتفاق غير معلن"… قطر تعقد أكبر صفقة استثمارية في الغرب منذ بداية المقاطعة

وخاطبت إدارة فندق "بلازا" متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع " تويتر "، قائلة: "نود أن ننفي كل ما تم تداوله مؤخرا بخصوص إنزال العلم السعودي من واجهة فندق بلازا وماله من أبعاد سياسية"، مضيفة أن "السبب الرئيسي كان الاستعداد للاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي بتاريخ الرابع من يوليو/ تموز".

وأضافت: "هذا وقد أعيدت أعلام الفندق، بما في ذلك العلم السعودي، وسوف تطير جنبا إلى جنب مع علم دولة قطر"، على حد تعبيرها.

متابعينا الأعزاء، نود أن ننفي كل ما تم تداوله مؤخرا بخصوص إنزال العلم السعودي من واجهة فندق بلازا وماله من أبعاد سياسية، حيث أن السبب الرئيسي كان الإستعداد للإحتفال بيوم الإستقلال الأمريكي بتاريخ الرابع من يوليو. — The Plaza Hotel (@ThePlazaHotel) July 6, 2018

​هذا وقد أعيدت أعلام الفندق، بما في ذلك العلم السعودي ، وسوف تطير جنبا إلى جنب مع علم دولة قطر.

— The Plaza Hotel (@ThePlazaHotel) July 6, 2018

وتعد صفقة فندق بلازا أكبر استثمار في سوق العقارات الغربي من قبل قطر منذ بداية مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في يونيو/حزيران من العام الماضي.

يذكر أن ترامب قد اشترى فندق بلازا عام 1988، لكنه اضطر لبيعه لمجموعة من المستثمرين من بينهم رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال قبل أكثر من عقدين من الزمن كجزء من إجراءات الإفلاس.

وكان الأمير الوليد بن طلال يمتلك أقلية أسهم الفندق قبل الصفقة القطرية، ولم تستجب شركة الأمير الوليد "المملكة القابضة" على الفور لطلب التعليق، بحسب "رويترز".