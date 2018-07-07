تزامنا مع استمرار الأزمة الخليجية... أمير قطر يكشف تفاصيل اتفاقه مع الرئيس الفرنسي

كشف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن ما اتفق عليه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الزيارة التي قام بها الأمير القطري أمس الجمعه إلى فرنسا.

وأشاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالعلاقات التي تجمع بلاده مع فرنسا، معتبراً أنها "ذات طابع استراتيجي"، حسبما كتب على حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وقال أمير قطر إن "الشراكة القطرية الفرنسية ذات طابع استراتيجي وتهدف للحفاظ على وتيرة التعاون بين بلدينا في كل مستوياته". وأضاف: "اتفقت وماكرون على برامج جديدة لخدمة مصالح شعبينا وأخرى لتعزيز السلام الدولي ومواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بالإرهاب والتطرف"، على حد تعبيره.

الشراكة القطرية الفرنسية ذات طابع استراتيجي وتهدف للحفاظ على وتيرة التعاون بين بلدينا في كل مستوياته. اتفقت وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على برامج جديدة لخدمة مصالح شعبينا وأخرى لتعزيز السلام الدولي ومواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بالإرهاب والتطرف pic.twitter.com/S58XsJazq6 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 6, 2018

في الوقت نفسه، اعتبر أمير قطر أن "كثيرا من المعلومات والأمور التي يتم تداولها ضد دولة قطر ليست صحيحة"، مطالبا بـ"رؤية ما تقوم به قطر على أرض الواقع من أجل السلام العالمي والمنطقة". كما أشاد بـ"إدراك الشعب الفرنسي لما تقوم به دولة قطر في فرنسا والصداقة بين البلدين".

وأعرب عن شكره وتقديره لموقف الرئيس الفرنسي من الأزمة الخليجية ووقوفه إلى جانب دولة قطر، وتأكيد الرئيس ماكرون على أن الحل الوحيد للأزمة يمر عبر الحوار بين جميع الأطراف، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية.