تشييع جثمان شاب فلسطيني قتل في احتجاجات غزة

شيع فلسطينيون، اليوم السبت 7 يوليو/ تموز، جثمان الشاب محمد أبو حليمة (22 عاما) الذي قتلته القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات على الحدود بين غزة وإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الفلسطيني البالغ من العمر 22 عاما لقي حتفه إثر إصابته بجرح في صدره أمس الجمعة 6 يوليو/ تموز ليصل عدد القتلى في المواجهات على الحدود مع إسرائيل والتي بدأت يوم 30 مارس/ آذار إلى 136 قتيلا. وأضافت أن قصفا إسرائيليا أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص في الموقع ذاته شرقي مدينة غزة، وفقا لرويترز.

© AFP 2018 / Thomas Coex القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيين في احتجاجات على حدود غزة

ونفى الجيش الإسرائيلي القصف قائلا إن قواته استخدمت "أساليب فض الشغب" ومنها إطلاق النار أثناء مواجهة ثلاثة آلاف فلسطيني في خمس نقاط عند السياج الحدودي.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن قرابة 400 شخص أصيبوا في احتجاجات أمس بينهم 57 بالذخيرة الحية.