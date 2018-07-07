البشير يزور أوغندا لدفع عملية السلام في جنوب السودان

بدأ الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم السبت، 7 يوليو/تموز، زيارة إلى أوغندا، تستغرق يوما واحدا، بهدف الدفع بعملية السلام لدولة جنوب السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن "الرئيس البشير، وصل إلى مدينة عنتيبي الأوغندية، صباح اليوم، في زيارة تستغرق يوما واحدا، يجري خلالها محادثات مع الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني لإعطاء دفعة جديدة لجهود السلام في جنوب السودان".

© AFP 2018 / ZACHARIAS ABUBEKER وكالة: طرفا الحرب في جنوب السودان يتفقان... وغدا سيوقع اتفاق سلام

وأضافت الوكالة السودانية: "رئيسا السودان وأوغندا، سيعقدان لقاء ثنائيا، ويعقبه اجتماع موسع بمشاركة الرؤساء، البشير، وموسفيني، ورئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، إلى جانب أطراف المعارضة في جنوب السودان، لبحث قضايا تقاسم السلطة علي المستويين المركزي والولائي".

ويرافق البشير في زيارته إلى أوغندا وفد كبير يضم وزير الخارجية، ووزير رئاسة الجمهورية، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ووزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية.

ووقعت أطراف النزاع، في جنوب السودان من الحكومة والمعارضة أمس الجمعة بالخرطوم، اتفاقا لخروج المسلحين من المناطق الحضرية، لينهوا حرب أهلية دامت أكثر من 4 سنوات.