البشير يزور أوغندا لدفع عملية السلام في جنوب السودان

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن "الرئيس البشير، وصل إلى مدينة عنتيبي الأوغندية، صباح اليوم، في زيارة تستغرق يوما واحدا، يجري خلالها محادثات مع الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني لإعطاء دفعة جديدة لجهود السلام في جنوب السودان".
ويرافق البشير في زيارته إلى أوغندا وفد كبير يضم وزير الخارجية، ووزير رئاسة الجمهورية، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ووزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية.
ووقعت أطراف النزاع، في جنوب السودان من الحكومة والمعارضة أمس الجمعة بالخرطوم، اتفاقا لخروج المسلحين من المناطق الحضرية، لينهوا حرب أهلية دامت أكثر من 4 سنوات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)