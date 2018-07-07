البرلمان الأوروبي يوافق على مقترح يوم عالمي لضحايا "داعش"

‏قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، إن البرلمان الأوروبي صوت على قرار يتضمن الموافقة على مقترح السفارة العراقية في الاتحاد الأوربي بتخصيص يوم عالمي من كل عام تخليدا لضحايا "داعش" والقاعدة في العالم.

ووفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تضمن القرار محاور عديدة في مجالات الحوار السياسي والتعاون القطاعي والعلاقات المؤسسية.

وتضمنت المحاور العديد من الفقرات التي تعمل على تعزيز وتطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية العراق، حيث يدعو القرار لتقديم المساعدة من أجل تعزيز النظم السياسية والديمقراطية وسيادة القانون والتعاون في مجالات عديدة تدعم الاستقرار والتنمية في العراق

© Sputnik . Sarah Nour Al-Deen انخفاض عدد النازحين إثر "داعش" في العراق... ولكن

وأضاف البيان "في الوقت الذي وجه القرار ‏رسالة سياسية مهمة إلى العالم بشأن العلاقات بين جمهورية العراق والاتحاد الأوروبي، حث البرلمان الأوربي الدول الأعضاء على المضي قدما في مكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود والإجراءات التي تدخل في هذا الإطار".