طريق الموت... مسلحون ينفذون مجزرة بعائلة عراقية عائدة من "زفاف"

اعترض مسلحون مجهولون، على الطريق الرابط بين العاصمة العراقية بغداد، ومحافظة في شرقي البلاد بمحاذاة إيران، حافلة يستقلها مواطنون من عائلة واحدة، وتنفيذ مجزرة بهم.

ونفذ المسلحون المجزرة بقتل الرجال ورمي النساء، الذين كانوا في طريق العودة إلى منزلهم، على الطريق السياحي الرابط بين ديالى وبغداد، في منتصف الليل قبل نحو 24 ساعة.

وأعلن عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم السبت، 7 يوليو/تموز، قائلا:

بعد الساعة الحادية عشر ليلا من يوم أمس، تم اعتراض سيارة باص نوع كيا يستقلها مواطنون من عائلة واحدة، من قبل مسلحين وقاموا بقتل الرجال والبالغ عددهم 7 أشخاص.

وأضاف البياتي، "قام المسلحون بإطلاق سراح النساء على الطريق السياحي الذي يربط ديالى، بمحافظة بغداد في أطراف ناحية بهرز".

وبين البياتي أن "المغدورين من عشيرة "شمر صكوك" من ناحية كنعان "التابعة إداريا لقضاء بعقوبة مركز ديالى"، ويسكنون حاليا في منطقة العبيدي وكانوا مدعوين في حفل زفاف في ناحية بهرز.

ولفت البياتي إلى أنه "من ناحية أخرى فقد تم استهداف عائلة قاضي محكمة قضاء خانقين "التابع لديالى أيضا" بالقرب من إيران، خالد مولود، بعبوة ناسفة وضعت أمام منزله قبل يومين، وأدت إلى خسائر مادية فقط.

وضمن حصيلة العنف في ديالى، تحديدا في ناحية هبهب شمال شرق بغداد، تم اغتيال قائد عسكري في العمليات الخاصة في بغداد، العميد حامد العبيدي، على يد مسلحين مجهولين، حسبما أفاد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.

© Sputnik . Sarah Nour Al-Deen انخفاض عدد النازحين إثر "داعش" في العراق... ولكن

الجدير بالذكر، أن القوات العراقية، أعلنت شن عملية "ثأر الشهداء"، الأربعاء، 4 يوليو/تموز، لتطهير المناطق الواقعة شرقي الطريق الرابطة بين محافظة ديالى وصلاح الدين، شمالي البلاد، من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وحققت القوات العراقية، بتنسيق مع البيشمركة، وإسناد الطيران المحلي والدولي، أهدافا في عملية واسعة شرعت بها للقضاء على خلايا "داعش" الإرهابي، وتأمين طريق استراتيجي في شرق ديالى، شمال بغداد.

وشهد العراق أزمة، نهاية الشهر الماضي، بعد تمكن عناصر إرهابية من اختطاف مجموعة من المواطنين من محافظتي كربلاء والأنبار، فيما أعلنت القوات الأمنية العراقية، الأربعاء الماضي، العثور على جثث 8 من المختطفين أعدمهم تنظيم "داعش" على طريق ديالى كركوك، شمالي البلاد.

من جانبه، أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، الخميس 28 يونيو/حزيران الماضي، قصف طيران التحالف لأهداف تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي أسفرت عن مقتل مجموعة من قيادات التنظيم.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي.