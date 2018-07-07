السعودية تضبط أكثر من 135 شخصا من مخالفي شروط الإقامة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، التي تنفذها الأجهزة السعودية المختصة، عن ضبط أكثر من 135 ألف شخص من الأجانب، وذلك منذ انطلاق الحملات، يوم الأربعاء الماضي، وحتى اليوم السبت.

القاهرة — سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يشتمل هذا الرقم على نحو 10 آلاف شخص ممن تخلفوا في البلاد بعد انتهاء فترة السماح لهم بالإقامة بالبلاد، ونحو 23 ألفاً ممن خالفوا نظام العمل، فضلا عن نحو 11 ألفاً ممن خالفوا نظام أمن الحدود.

© AFP 2018 / Khaled FAZAA السعودية تضبط نحو 24 ألف مخالف لنظامي الإقامة والعمل

وبلغ عدد المتسللين عبر حدود المملكة (البرية والبحرية)، نحو 21 ألفاً، أغلبهم من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، فيما تم ضبط 882 شخصاً أثناء محاولتهم مغادرة أراضي السعودية، دون إذن مسبق.

وتتضمن الأرقام المعلنة أعدادا من المواطنين والمقيمين، الذي تورطوا في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وتم ضبط 2254 شخصا، على خلفية هذا الأمر.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات السعودية عن تنفيذ عقوبات فورية بحق نحو 236 ألف "شخص مخالف"، وإحالة حوالي 190 ألفا آخرين إلى بعثات بلادهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة نحو 240 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 346976 مخالفاً.