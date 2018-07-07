تسجيل
17:30 07 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    لافروف مع وزير الخارجية الإماراتي

    وزير خارجية الإمارات يؤكد مكانة روسيا الرفيعة لدى بلاده

    © Sputnik . Mikhail Voskresensky
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، عن سعادته بتعزيز وتنمية العلاقات بين بلاده وروسيا الاتحادية، مؤكدا أن روسيا تحظى بكثير من الاحترام والتقدير من الإمارات وشعبها، ومعربا عن تطلعه لمزيد من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الصديقين.

    وقال ابن زايد، وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إن العلاقات الثنائية تشهد تطورا لافتا في كافة المجالات، السياسية، الاقتصادية، الثقافية، العلمية، والتكنولوجية، إضافة إلى التعاون الوثيق في مختلف المجالات منها العسكرية والأمنية والاستراتيجية، خاصة في ظل توقيعنا على العديد من الاتفاقيات الثنائية، كان آخرها الإعلان عن التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين خلال زيارة محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى روسيا الاتحادية ولقائه فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي.

    مشهد من محطة الفضاء الدولية يطل على المركبة الفضائية الروسية سويوز
    © Photo/ Twitter/Scott D. Tingle
    الإمارات مستعدة لمناقشة برامج جديدة للرحلات الفضائية مع روسيا
    ويترأس الوزير عبد الله بن زايد وفد الإمارات إلى اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الروسية-الإماراتية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي التي تعقد بمدينة قازان الروسية والتي يترأس الجانب الروسي فيها وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف.

    وأشار ابن زايد إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بدون قطاع النفط والغاز، بلغ نحو 2.5 مليار دولار خلال عام 2017، وذلك مقارنة بـ 2.1 مليار دولار لعام 2016. و أشاد بالجهود المبذولة والاتفاقيات الموقعة لتحقيق قفزة نوعية في مستوى التدفقات الاستثمارية، مؤكدا اهتمام الإمارات بتشجيع الاستثمارات الوطنية في روسيا الاتحادية وجذب الاستثمارات الروسية الرائدة إلى الإمارات.

    ونوّه بالدور الذي تلعبه فرق العمل المنبثقة عن اللجنة المشتركة الإماراتية-الروسية في مجالات الصناعة والتقنية والعلوم وصناعات الألومنيوم والاستثمارات المالية، فضلاً عن مجال الفضاء والتعاون الإقليمي.

    ولفت إلى مجال الأمن الغذائي العالمي، مؤكدا أنه مجال يحظى بأهمية كبيرة لدى الإمارات، و"يعتبر قضية وتحديا عالميا يتطلب تعاوناً ومشاركةً واسعة من شعوب العالم جميعاً".

    وأردف ابن زايد "فنحن نعيش على كوكب واحد ونتشارك موارده الطبيعية"

    طيران الإمارات
    © REUTERS /
    وزير خارجية الإمارات: نتوقع زيادة عدد السياح الروس بعد قرار محمد بن راشد
    .

    وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي حرص بلاده وترحيبها باستقطاب شركات القطاع الخاص والمستثمرين من روسيا الاتحادية لبناء وتطوير مدينة الغذاء المتكاملة التي تسهم في تدفق منتجات الأغذية الروسية لمنطقة الشرق الأوسط وتحديدا "الخليج العربي"، حيث تعتبر هذه المنطقة من أهم المناطق الواعدة لاستيراد المنتجات الروسية.

    وتابع موضحاً أن قطاع الطيران المدني يلعب دورا حيوي في مد جسور التواصل والتعاون في المجالات التجارية والسياحية والاستثمارية والثقافية، حيث بلغ عدد رحلات الركاب الجوية الأسبوعية بين البلدين 74 رحلة تُسيّرها الناقلات الوطنية الإماراتية.

    وأشار إلى "أن قطاع السياحة اليوم يمثل 10% من إجمالي الناتج المحلي العالمي ويمثل ما يقارب 11% من إجمالي سوق العمل بالعالم".

    ولفت ابن زايد إلى أن حجم السياحة بين البلدين يعكس مدى الاهتمام بتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية في مختلف الأصعدة والمستويات، حيث تجاوز عدد السياح الإماراتيين لروسيا 2000 سائح لعام 2017، كما بلغ عدد السياح الروس إلى دولة الإمارات أكثر من 579 ألف للعام نفسه، معرباً عن تطلعه للحصول على دعم روسيا الاتحادية لترشيحات الإمارات في المنظمات الدولية والمؤتمرات وغيرها من المحافل الدولية، وذلك في إطار الشراكة والتعاون.

    وأشار إلى أن الإمارات قد أعلنت، مؤخرا، استراتيجيتها للثورة الصناعية الرابعة "التي نتطلع من خلالها إلى بناء الشراكات المستدامة مع الأصدقاء في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي وتطوير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المبتكرة، "فيما ندشن معكم إعلان الرئيس فلاديمير بوتين، استضافة روسيا الاتحادية القمة العالمية للصناعة والتصنيع في مدينة إيكاتيرنبيرج في شهر يوليو/تموز 2019، مرحلة جديدة من التعاون بين بلدينا في ريادة الحراك العالمي نحو تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتوظيفها في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبناء الازدهار العالمي".

    كما أعرب عن ثقة الإمارات التامة بقدرة روسيا الاتحادية على تكريس النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي استضافتها أبوظبي في شهر مارس/آذار من عام 2017 وتدعيم رسالة القمة وتمكينها من تحقيق أهدافها على المستوى الدولي.

    ووقع آل نهيان، ووزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية دينيس مانتوروف، على محضر اجتماع الدورة الثامنة للجنة المشتركة.

    وتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين منها اتفاقية الإعفاء المتبادل لكافة الجوازات من متطلبات تأشيرة الدخول لمواطني الإمارات ومواطني روسيا، إلى جانب مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وشركة جاستين غاردن للتعاون في مجال تصميم مخططات المدن الحديثة، واتفاقية تعاون لتأسيس مصنع للسيارات المدنية الفارهة بين شركة توازن الإماراتية وشركة سولار ونامي واورس الروسية.

    انظر أيضا:

    الإمارات تعلن إنجاز 89% من محطة "براكة" للطاقة النووية
    الإمارات والصومال... مؤشرات على تحسن العلاقات بعد أزمتي الطائرة والقاعدة العسكرية
    وزير خارجية الإمارات: نتوقع زيادة عدد السياح الروس بعد قرار محمد بن راشد
    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشجعة في مباراة مرحلة المجموعة (1/8) من بطولة كأس العالم بين منتخبي من أوروغواي والبرتغال
    صور شيقة لهذا الأسبوع من "سبوتنيك"
    العقوبات تنقلب على المعاقِب
    العقوبات تنقلب على المعاقب
    الأفضل من بين الأقوياء في مرحلة المجموعة في كأس العالم 2018
    الأفضل من بين الأقوياء في مرحلة المجموعة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك