بالصور والفيديو... ضابط سوري يتفقد المدرعات التي استعادها الجيش في معبر نصيب

ونشرت وكالة "سانا" الرسمية الحكومية صورا لمدرعات ثقيلة من مخلفات المسلحين في معبر نصيب بعد أن سيطر عليها الجيش السوري.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في نشرة رسمية، صباح اليوم السبت "بموجب المفاوضات التي توسط فيها مركز المصالحة الروسي، مع المعارضة في درعا، جرى التوصل لاتفاقات حول وقف إطلاق النار، والبدء بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في كافة المناطق السكنية التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة".
ووفقا للنشرة "اتفق الطرفان كذلك على تنظيم أوضاع المسلحين، وإجلاء كافة المسلحين الذين لا يريدون تنظيم أوضاعهم، وأفراد عائلاتهم نحو إدلب، شمالي سوريا، واستئناف مؤسسات وهيئات الحكومة السورية في المناطق التي كانت واقعة تحت سيطرة المسلحين، وعودة النازحين عند الحدود الأردنية إلى ديارهم".
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