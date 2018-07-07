بالصور والفيديو... ضابط سوري يتفقد المدرعات التي استعادها الجيش في معبر نصيب

تمكنت قوات الجيش السوري، أمس الجمعة، من السيطرة الكاملة على معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية، وذلك بعد أن فر المسلحون المتمردون منه تاركين أسلحتم الثقيلة ومدرعاتهم التي صادرها الجيش الجيش السوري بدوره.

ونشرت وكالة "سانا" الرسمية الحكومية صورا لمدرعات ثقيلة من مخلفات المسلحين في معبر نصيب بعد أن سيطر عليها الجيش السوري.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin الجيش السوري يسيطر على معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن

من جهة ثانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار، وإعادة النازحين لديارهم، مع قيادات الفصائل المسلحة في درعا، جنوبي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في نشرة رسمية، صباح اليوم السبت "بموجب المفاوضات التي توسط فيها مركز المصالحة الروسي، مع المعارضة في درعا، جرى التوصل لاتفاقات حول وقف إطلاق النار، والبدء بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في كافة المناطق السكنية التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة".

ووفقا للنشرة "اتفق الطرفان كذلك على تنظيم أوضاع المسلحين، وإجلاء كافة المسلحين الذين لا يريدون تنظيم أوضاعهم، وأفراد عائلاتهم نحو إدلب، شمالي سوريا، واستئناف مؤسسات وهيئات الحكومة السورية في المناطق التي كانت واقعة تحت سيطرة المسلحين، وعودة النازحين عند الحدود الأردنية إلى ديارهم".