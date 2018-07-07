وزير خارجية إيطاليا: استقرار ليبيا أمر أساسي للاتحاد الأوروبي ككل

شدد وزير الخارجية الإيطالي، إنزو موافيرو ميلانيزي، على أن استقرار ليبيا أمر أساسي ليس فقط بالنسبة لإيطاليا، بل للاتحاد الأوروبي ككل.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ميلانيزي، في مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة، في طرابلس، اليوم السبت، 7 يوليو/تموز: "هذه الزيارة بداية لتعاون مكثف مع الحكومة الليبية"، متابعا "استقرار ليبيا بالنسبة لنا أمر أساسي لاستقرار منطقة المتوسط، ليس فقط بالنسبة لإيطاليا بل بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

© REUTERS / تفاصيل اجتماع نائب المجلس الرئاسي الليبي مع وزير خارجية إيطاليا

وأضاف ميلانيزي: " إيطاليا تدعم وحدة واستقرار ليبيا وتساند وتدعم اقتصادها"، متابعا "التعاون بين ليبيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي مهم جدا لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية".

وأوضح أن "قرار الحكومة الإيطالية بتزويد خفر السواحل الليبية بما يلزمه من إمكانيات لضمان عملهم بشكل أفضل".

من جهته قال سيالة إنه "جرى الاتفاق على تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية-الإيطالية الموقعة عام 2008"، مضيفا "وجهات النظر كانت متقاربة في أغلب الأحيان واتفقنا على المضي قدما لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وكان النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، التقى صباح اليوم، وزير الخارجية الإيطالي، والوفد المرافق له بحضور سفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبي بيروني.

وبحسب بيان المجلس، تم التأكيد على ما جاء في اجتماعات روما المتمثلة في دعم الحكومة الإيطالية لحرس الحدود من خلال الاتفاقيات السابقة، والبحرية الليبية لمكافحتها الهجرة غير الشرعية.