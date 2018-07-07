احتجاجات في المهرة شرقي اليمن على إدارة قوات التحالف منافذها

تشهد مدينة الغيظة عاصمة محافظة المهرة أقصى شرقي اليمن، احتجاجات تطالب بسيادة المؤسسات الحكومية والسلطة المحلية في المحافظة التي تتولى قوات التحالف العسكري العربي ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن إدارة منافذها البرية والجوية.

القاهرة — سبوتنيك. وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بمحافظة المهرة، وكالة "سبوتنيك"، بأن "اللجنة التحضيرية لاعتصام أبناء المهرة ترفع مطالب من 6 نقاط، أبرزها إعادة العمل في منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون إلى وضعهم الطبيعي وتسليمهم إلى قوات الأمن المحلية والجيش بحسب توجيهات الرئيس اليمني بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، والعمل على إعادة مطار الغيضة الدولي إلى وضعه السابق كمطار مدني تحت إشراف السلطة المحلية بالمحافظة وتسليمه لقوات الأمن التابعة لها".

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وأضاف المصدر "تتضمن مطالب لجنة اعتصام أبناء المهرة، رفع القيود الاستثنائية المفروضة على حركة التجارة والاستيراد والتصدير في منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون والتي تؤثر بشكل سلبي على الإيرادات التي تحتاجها المحافظة لتوفير الخدمات الأساسية".

وتابع موضحا أن المحتجين يطالبون أيضاً بإعطاء الأولوية لتحسين وضع الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرقات وغيرها في المحافظة، وكذلك بناء مؤسسة الشرطة المحلية بناء وطنيا تمهيداً واستعداداً لقيامها بمهامها لاحقاً في إطار مشروع الأقاليم ومن ضمنها إقليم المهرة وسقطرى.

ولفت المصدر الى "أن السعودية استقدمت في ظل الاحتجاجات تعزيزات عسكرية إلى مطار الغيظة بينها مروحيتان".

وكانت السعودية، التي تقود التحالف العسكري ضد "الحوثيين"، دفعت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بقوات عسكرية إلى المهرة تمركزت في مطار الغيظة وتولت إدارته ومنافذي شحن وصرفيت البريين وميناء نشطون البحري.