رسالة إماراتية إلى مجلس الأمن بشأن اليمن

بعثت دولة الإمارات، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن الخطة الإنسانية والعمل الإغاثي للشعب اليمني، وتحديدا في محافظة الحديدة.

وأكدت الإمارات، في رسالتها، على التزام تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، بالخطة الإنسانية والعمل الإغاثي للشعب اليمني، لاسيما في محافظة الحديدة، مشيرة إلى خطة الطوارئ التي أعلن عنها التحالف لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وذلك وفقاً لقناة "العربية".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER الإمارات: نشارك في قوات التحالف وفقا لطلب اليمن

واتهمت الدولة المشاركة في التحالف العربي، جماعة "أنصار الله" بمفاقمة الوضع الإنساني في الحديدة عبر زرع الألغام ومنع وصول المساعدات، واستخدام الملف الإنساني كورقة مساومة، داعية "المجتمع الدولي بإدانة انتهاكات الحوثي وجرائمه ضد الشعب اليمني".

كذلك أكدت الإمارات على إنشاء التحالف ثلاث مستشفيات رئيسية و19 مركزاً صحياً في الحديدة وتعزيزها بالإمدادات الطبية، وتجهيز فرق ومعدات بناء الميناء والخدمات اللوجستية لإصلاح أي ضرر تسبب به الحوثيون في ميناء الحديدة، مؤكدة دعم التحالف للمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث.

وأشارت دولة الإمارات إلى أن الصواريخ الباليستية التي أطلقها مسلحي جماعة أنصار الله على المملكة العربية السعودية وصلت إلى 150 صاروخا وتؤثر على حياة المدنيين.