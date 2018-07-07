زعيم "أنصار الله" يتهم التحالف العربي بغزو الساحل الغربي لليمن

دعا زعيم جماعة أنصار الله اليمنية إلى المزيد من الحشد لمواجهة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في الساحل الغربي للبلاد.

وقال الحوثي، في بيان، نقلته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "أدعو شرفاء اليمن إلى الاستمرار في التعزيز والتحشيد لمعركة الساحل الغربي للدفاع عن الأرض والعرض"، مضيفاً أن "مهما اختلق العدو من الأكاذيب لتبرير غزوه للساحل الغربي فهي ادعاءات فارغة".

© AFP 2018 / STRINGER عبد الملك الحوثي يوجه رسالة إلى حسن نصر الله

وأوضح زعيم جماعة أنصار الله أن "التحالف يسعى إلى تحقيق الرغبات الإسرائيلية والأمريكية تجاه البحر الأحمر وموانئه".