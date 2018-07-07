مسلحو حركة الشباب يهاجمون مقرا للشرطة الصومالية بعد تفجيرين

قتل نحو 5 أشخاص، بينما أصيب 21 آخرون، اليوم السبت 7 يوليو/تموز الجاري، عندما نفذ متشددون من حركة الشباب الصومالية تفجيرين في وسط العاصمة مقديشو، واقتحموا مبنى حكوميا.

ورأى شاهد من وكالة "رويترز" للأنباء، تبادلا كثيفا لإطلاق النار خارج المبنى الذي يضم وزارتي الأمن والداخلية، وتستخدمه الشرطة أيضا.

© REUTERS / Feisal Omar أفريكوم تعلن مقتل 10 من مسلحي "حركة الشباب" الصومالية بغارة جوية

وتصاعد الدخان من مركبات محترقة، بعد تفجير انتحاري بسيارة ملغومة قرب القصر الرئاسي، وانفجار ثان قرب المبنى الأمني.

وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة (أمين) للإسعاف لـ "رويترز": "حتى الآن نقلنا خمسة قتلى و21 مصابا، عدد القتلى قد يرتفع".

وقال، عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب، إن الحركة نفذت التفجيرين، فيما لا يزال مقاتلوها داخل المبنى الأمني الحكومي.

وأضاف أنهم قتلوا ما يزيد على 20 موظفا وفرد أمن كانوا يحرسون المبنى.

وعادة ما تعلن الشباب عن أعداد قتلى أكثر من التي يعلنها المسؤولون.

وتريد الحركة الإطاحة بالحكومة التي يدعمها الغرب، وطرد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وتأسيس حكم قائم على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وكان راديو دالسان الصومالي المحلي، قال اليوم السبت، إن موظفا كبيرا بوزارة الداخلية والأمن يدعى، محمد أحمد الكعسي، لقي مصرعه، إثر الهجوم الذي وقع قرب وزارة الداخلية والأمن الصومالية.

وأضاف الراديو "الهجومان اللذان شنهما مسلحو حركة الشباب الصومالية الإرهابية استهدفا مقر الوزارة وسط مقديشو، ويتواصلان منذ ساعات".