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19:32 07 يوليو/ تموز 2018
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    ناطحات السحاب في الدوحة، قطر

    تصعيد جديد من الدول المقاطعة بشأن الأزمة مع الدوحة

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    العالم العربي
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    قدمت الدول العربية المقاطعة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) طلبات استئناف لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، للطعن بقرارات منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" حول قطر.

    دبي- سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير البحرين غير المقيم لدى مملكة هولندا قوله إن "دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ترى أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لا يتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في مضمون الخلاف وأن المجلس نفسه قد أخطأ في رفض الملاحظات التي أثيرت ضد طلب قطر".

    قطر، الدوحة
    © Sputnik .
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    وأضاف "الدول الأربع غير موافقة على قرارات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وهي علاوة على ذلك قرارات غير منتظمة إجرائيا وقد طلبت من محكمة العدل الدولية وضعها جانباً حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها".

    وكانت إيكاو قد أصدرت الأسبوع الماضي قرارات نهائية بشأن رفض طعون الدول الأربع، كما رفضت جميع اعتراضات دول المقاطعة وقبلت في الوقت نفسه النظر في شكوييْن قدمتهما قطر.

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    الإمارات, الأزمة الخليجية, قطر, البحرين, قطر, الإمارات
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