موجة حرارة قياسية في 14 ولاية جزائرية

الجزائر — سبوتنيك. وأعلنت الهيئة الحكومية للرصد الجوي في الجزائر، في نشرة أصدرتها اليوم السبت، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة عبر مناطق جنوب الوطن، تفوق 48 درجة، في كل من ولايات ورقلة وغرداية وأدرار وتمنراست جنوبي الجزائر".
وأكدت النشرة أن موجة الحرارة هذه ستطال 14 ولاية تقع في غربي الجزائر، بينها وهران والبيض والنعامة ، وولايات قسنطينة وسطيف والبرج في شرقي البلاد.
وأوضحت الهيئة التي أصدرت نشرة تحذيرية خاصة أن موجة الحر ستستمر حتى التاسعة من مساء غد الأحد.
وحذرت السلطات من موجة الحرارة ودعت المواطنين الى تجنب التعرض لأشعة الشمس والجفاف، ونصحت بالبقاء في الظل.
وتسببت موجة الحرارة في زيادة استهلاك الكهرباء في مختلف المناطق، خاصة في منطقة جنوبي البلاد إلى مستويات قياسية، بسبب زيادة استعمال المكيفات الهوائية.
وأعلنت شركة انتاج وتوزيع الكهرباء الحكومية في الجزائر يوم الخميس الماضي أن نظام التشغيل الكهربائي سجل مستويات قياسية في استهلاك الكهرباء على مستوى مناطق الجنوب، بينها منطقة أدرار التي بلغ فيها 324 ميغا/واط يوم الأحد الماضي.
وأشار بيان الشركة أن هذا الطلب على الطاقة الكهربائية عرف ارتفاعا بنسبة 3.3 بالمئة مقارنة باليوم الأكثر ضغطا من صيف السنة المنقضية ، والذي كان يوم في 17 تموز/يوليو 2017.وذكرت الشركة أن وفرة الاحتياطي من الطاقة الكهربائية الذي يناهز 44 بالمئة قد مكن من تغطية الطلب بدون تسجيل حوادث انقطاع للكهرباء.
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