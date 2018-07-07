موجة حرارة قياسية في 14 ولاية جزائرية

دعت السلطات الجزائرية، المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التعرض لحرارة الشمس المباشرة، لارتفاع درجات الحرارة في 14 ولاية، بينها 4 ولايات في جنوب البلاد تجاوزت درجات الحرارة فيها 48 درجة.

الجزائر — سبوتنيك. وأعلنت الهيئة الحكومية للرصد الجوي في الجزائر، في نشرة أصدرتها اليوم السبت، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة عبر مناطق جنوب الوطن، تفوق 48 درجة، في كل من ولايات ورقلة وغرداية وأدرار وتمنراست جنوبي الجزائر".

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubye مدينة عربية تحتل المركز الأول عالميا بأعلى درجات حرارة

وأكدت النشرة أن موجة الحرارة هذه ستطال 14 ولاية تقع في غربي الجزائر، بينها وهران والبيض والنعامة ، وولايات قسنطينة وسطيف والبرج في شرقي البلاد.

وأوضحت الهيئة التي أصدرت نشرة تحذيرية خاصة أن موجة الحر ستستمر حتى التاسعة من مساء غد الأحد.

وحذرت السلطات من موجة الحرارة ودعت المواطنين الى تجنب التعرض لأشعة الشمس والجفاف، ونصحت بالبقاء في الظل.

وتسببت موجة الحرارة في زيادة استهلاك الكهرباء في مختلف المناطق، خاصة في منطقة جنوبي البلاد إلى مستويات قياسية، بسبب زيادة استعمال المكيفات الهوائية.

وأعلنت شركة انتاج وتوزيع الكهرباء الحكومية في الجزائر يوم الخميس الماضي أن نظام التشغيل الكهربائي سجل مستويات قياسية في استهلاك الكهرباء على مستوى مناطق الجنوب، بينها منطقة أدرار التي بلغ فيها 324 ميغا/واط يوم الأحد الماضي.

وأشار بيان الشركة أن هذا الطلب على الطاقة الكهربائية عرف ارتفاعا بنسبة 3.3 بالمئة مقارنة باليوم الأكثر ضغطا من صيف السنة المنقضية ، والذي كان يوم في 17 تموز/يوليو 2017.وذكرت الشركة أن وفرة الاحتياطي من الطاقة الكهربائية الذي يناهز 44 بالمئة قد مكن من تغطية الطلب بدون تسجيل حوادث انقطاع للكهرباء.