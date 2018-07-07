"أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على مواقع للتحالف العربي بالساحل الغربي لليمن

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، مساء اليوم السبت 7 يوليو/تموز الجاري، أنها أطلقت صاروخا باليستيا جديدا على مواقع التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات بالساحل الغربي لليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة بأن "القوة الصاروخية تقصف تجمعات الغزاة والمنافقين في الساحل الغربي بصاروخ باليستي قصير المدى"، على حد تعبيرها.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا بالستيا لـ"أنصار الله"

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد تركي المالكي المالكي، في بيان اليوم الجمعة 6 يوليو/تموز، إن الصاروخ كان يتجه نحو مدينة جيزان، وتم إطلاقه لاستهداف المناطق المدنية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي إطلاق الصاروخ الباليستي، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم السبت، القبض على 70 شخصا في محافظة الضالع وسط اليمن، بتهمة التخابر مع الحكومة اليمنية والتحالف العسكري العربي الداعم لها.