مصادر أمنية: خطف فلبينيتين في العراق

قالت مصادر بالجيش والشرطة ومسؤولون محليون، إن فلبينيتين اخطفتا، اليوم السبت، في العراق على طريق يربط بين بغداد ومدينة كركوك النفطية.

وقال مصدران عسكريان، إن الاثنتين كانتا في طريقهما إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بصحبة فلبينيتين أخريين ومواطن فلبيني ثم تعطلت سيارتهم على الطريق. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© AFP 2018 / Ahmad al-Rubaye ثأرا للمختطفين...القوات العراقية توجه ضربة موجعة لـ"داعش"

وأضاف المصدر العسكري إن المرأتين خرجتا من السيارة بعد تعطلها ثم مر مجهولون في سيارة صفراء وخطفوهما.

وأشارت المصادر إن هوية الخاطفين وانتماءاتهم ودوافعهم لم تعرف بعد.

وشهدت الأسابيع الماضية زيادة في الهجمات وعمليات الخطف التي ينفذها متشددو تنظيم "داعش" بالقرب من المنطقة التي اختطفت منها الفلبينيتان.

وخطف متشددون ما لا يقل عن ثمانية من أفراد الأمن على نفس الطريق السريع الشهر الماضي ثم قتلوهم.