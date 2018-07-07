تفاصيل المؤتمر الثالث لمكافحة الإرهاب الالكتروني في ليبيا

قال الخبير الدولي، عبد القادر علي أرحيم، رئيس مؤتمر ليبيا الدولي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني، في دورته الدولية الثالثة، إن الدورة المرتقبة ستناقش مرحلة ما بعد "داعش".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" أن نخبة من الخبراء المتخصصين في مكافحة الإرهاب من الدول العربية والأجنبية، سيشاركون في المؤتمر المرتقب انعقاده في الفترة من 5 أغسطس/ آب إلي 7 أغسطس المقبل بمدينة بنغازي، تحت رعاية رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بالجيش الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري، وأن أهمية المؤتمر تكمن في مناقشة مرحلة ما بعد تحرير المدن من تنظيم داعش الإرهابي، خاصة فيما يتعلق بعملية التأهيل الميداني والبشري.

© REUTERS / NASEEM ZEITOON ليبيا تتهم قطر رسميا بدعم الإرهاب والإخوان

وتابع أن الدول المشاركة في المؤتمر، هي "الأردن، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، العراق، تركيا، ألمانيا، سلطنة عمان، اليمن، روسيا، السودان"، وأن مستشار شؤون الأمن القومي بالمفوضية الأوروبية سيشارك للمرة الأولى علي هامش المؤتمر في المائدة المستديرة، التي بعنوان "مكافحة الإرهاب السيبراني ما بعد داعش" مع رؤساء منظمات دولية وإقليمية.

وأشار إلى أن أهم الداعمين للمؤتمر، هم رئيس أركان القوات المسلحة العربية الليبية للجيش الليبي، ورئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، وشركة "ليبيانا" للهاتف المحمول، وشركة "المدار" للهاتف المحمول.

وأكد عبد القادر علي أرحيم، على أن الاجتماعات والتجهيز لفعاليات العلمية للمؤتمر، التقت اللجنة التحضيرية مع المستشار إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، والذي شدد علي أهمية التفاعل مع المؤتمر ودعمه ورعايته، ومشاركة رجال الأمن والشرطة والمتخصصين من الأكاديميين الأمنيين، إلى جانب مشاركات الوفود العربية والأجنبية والتفاعل معها للاستفادة من التجارب الأمنية والفنية.