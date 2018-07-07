طائرة من دون طيار تقصف سيارة للقاعدة في محافظة الجوف اليمنية

قصفت طائرة مسيرة، يعتقد أنها أمريكية، عناصر من تنظيم "القاعدة" (المحظور في روسيا وعدة دول) في محافظة الجوف اليمنية الحدودية مع السعودية، اليوم السبت.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة الجوف لوكالة "سبوتنيك" "بأن "طائرة من دون طيار يعتقد أنها أمريكية استهدفت بغارة، اليوم السبت، سيارة تقل عدداً من عناصر القاعدة في منطقة ينبا بمديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف".

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD رسالة إماراتية إلى مجلس الأمن بشأن اليمن

وأكد المصدر "أن الغارة أدت إلى احتراق السيارة، وتفحم جثث من كان على متنها".

وأضاف أن "تحليقاً مكثفاً لطائرات من دون طيار شهدته سماء المنطقة قبيل الغارة وبعد تنفيذها".

وتشارك قوات خليجية ومن دول عربية أخرى، منذ مارس/آذار 2015، في تحالف عسكري (التحالف العربي) بقيادة السعودية؛ ضد المسلحين من حركة "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائهم في شمال اليمن، وعناصر تنظيم "القاعدة في جنوب البلاد، وخاصة في محافظة حضرموت.

وأدت الغارات الجوية التي ينفذها "التحالف"، وكذلك القصف المدفعي والصاروخي المتبادل بين قوات الجيش اليمني و"الحوثيين"، والعمليات الإرهابية التي ينفذها عناصر تنظيمي "القاعدة" و"داعش"؛ إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين والعسكرين اليمنيين، فضلا عن تدمير البنية التحتية للبلاد، وانتشار المجاعة والأوبة فيها، ونزوح الآلاف من المدنيين إلى مناطق أكثر أمناً في داخل وخارج اليمن.