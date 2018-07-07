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02:22 08 يوليو/ تموز 2018
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    مجلس التعاون الخليجي

    أين يتلقى أبناء أمراء وملوك العرب تعليمهم

    © AP Photo /
    العالم العربي
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    بالطبع تفكر كثيرا في تعليم أولادك، أين وبكم بالضبط يمكن تعليمهم؟ هذا ينطبق على الجميع فحتى إن كنت من الأغنياء، ستفكر كثيرا في الأمر، الأمراء والملوك أيضا يختارون أماكن معينة لتعليم أبنائهم، خصوصا في المرحلة الجامعية، هنا نتعرف على أين يتعلم أبناء عدد من أمراء وملوك العالم العربي.

    الإمارات

    لدى محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، ونائب رئيس الدولة في الإمارات، عدد كبير من الأبناء والبنات، يزيدون عن 10 أبناء.

    وظهر محمد بن راشد مع أحد أنجاله في حفل تخرج عام 2006، كما ظهر ابنه حمدان ولي عهد دبي عام 2008 في حفل تخرج أخيه منصور.

    وتعتبر أكاديمية ساندهيرست لتدريب الضباط في إنجلترا، واحدة من أشهر الأكاديميات العسكرية حول العالم، إذا يرسل الحكام أبنائهم إليها للدراسة.

    ومن أشهر خريجيها حاليا ملك الأردن عبد الله بن الحسين، وملك البحرين حمد بن عيسى، والسلطان العماني قابوس بن سعيد وأمير قطر تميم بن حمد.

    قطر

    قالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، ومستشارة الأمير القطري تميم بن حمد إن أبناء الأمير يتعلمون في مدرسة ليسيه فولتير العريقة.

    وقد يختار الأمير القطري أكاديمية ساندهيرست العسكرية لتعليم أبنائه مستقبلا، فقد تخرج من الأكاديمية هو ووالده الأمير السابق حمد آل ثاني.

    الأردن

    تولى الأمير الحسين بن عبد الله، ولاية العهد في الأردن، في الثاني من يوليو/تموز عام 2009 بعد أن بلغ 15 عاما، وذلك خلفا لعمه الأمير حمزة بن الحسين.

    وقد تلقى الأمير الحسين تعليمه قبل الجامعي في الأردن، ثم درس التاريخ الدولي في جامعة جورج تاون حتى مايو/ أيار 2016.

    وحضر الملك  الأردني عبد الثاني حفل تخرج الحسين من مدرسة كينغر أكاديمي بالأردن عام 2012، وهى مدرسة تصل مصروفاتها للعام الدراسى القادم 2018/2019 إلى 53.250 دولار أمريكي للعام الواحد، حسب موقعها الرسمي.

    وللملك عبد الله أبناء آخرين، مثل إيمان التى تدرس بجامعة جورج تاون، وسلمى وهاشم.

    المغرب

    ولي عهد المغرب وابن الملك محمد السادس، الأمير الحسن، ولد في  عام 2003، دخل إلى المعهد المولوي بالرباط والذي يدرس فيه مواد له علاقة بالمهنة التي سيتولاها مستقبلا.. "الملك".

    وأشرف على تعليم الأمير الحسن، سفير المغرب السابق لدى قطر عزيز الحسين، والذي كلفه الملك محمد السادس بالإشراف على تعليم ولي العهد.

    وتلقى ولي العهد الذي يبلغ من العمر 15 عاما الآن، الدراسة في المعهد بدءا من عام 2008 في فصل لا يتجاوز عدد طلابه 5، ودرس اللغة العربية والفرنسية والتربية الدينية.

    وقال الملك محمد السادس في مقابلة صحفية من قبل إنه يحرص على تلقى ولي العهد تربية صارمة "مع برنامج دراسي حافل.. إذ تلقينا تربية دينية جيدة في الكتاب القرآني بالقصر. وأنا حريص على أن يتلقى ابني نفس القواعد التربوية".

    البحرين

    ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة له 7 من الأبناء والبنات، منهم اثنين درسا في أكاديمية ساندهيرست العسكرية، وهما ناصر وخالد.

    أما ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة فقد تلقى تعليمه في التسعينيات من الولايات المتحدة الأمريكية حيث حصل على بكالوريوس العلوم السياسية، ثم حصل على ماجستير الفلسفة من جامعة كامبريدج.

    الكويت

    ليس كل أبناء أمراء وملوك العرب في سن صغيرة، فأمير الكويت صباح الأحمد ابنه يبلغ من العمر 70 عاما، وهو ناصر صباح الأحمد، وزير الدفاع الكويتي، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وله ابن آخر هو حمد ويعمل رجل أعمال.

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