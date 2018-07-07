أين يتلقى أبناء أمراء وملوك العرب تعليمهم

الإمارات
لدى محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، ونائب رئيس الدولة في الإمارات، عدد كبير من الأبناء والبنات، يزيدون عن 10 أبناء.
وظهر محمد بن راشد مع أحد أنجاله في حفل تخرج عام 2006، كما ظهر ابنه حمدان ولي عهد دبي عام 2008 في حفل تخرج أخيه منصور.
وتعتبر أكاديمية ساندهيرست لتدريب الضباط في إنجلترا، واحدة من أشهر الأكاديميات العسكرية حول العالم، إذا يرسل الحكام أبنائهم إليها للدراسة.
ومن أشهر خريجيها حاليا ملك الأردن عبد الله بن الحسين، وملك البحرين حمد بن عيسى، والسلطان العماني قابوس بن سعيد وأمير قطر تميم بن حمد.
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مع أحمد إسماعيل الهاشمي "ربي يحفظهم".— Prince Hamdan bin fazza3 (@PrinceH33720666) July 5, 2018
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Crown Prince Of Dubai, H.H Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, with Ahmed Ismaeil Al Hashmi 2018/07/02 pic.twitter.com/ry65qwGkdB pic.twitter.com/T210578zBV
قطر
قالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، ومستشارة الأمير القطري تميم بن حمد إن أبناء الأمير يتعلمون في مدرسة ليسيه فولتير العريقة.
وقد يختار الأمير القطري أكاديمية ساندهيرست العسكرية لتعليم أبنائه مستقبلا، فقد تخرج من الأكاديمية هو ووالده الأمير السابق حمد آل ثاني.
في #قصر_الإليزيه… أول ظهور لنجل #أمير_قطر في زيارة رسميةhttps://t.co/gPyDhlgwYp#قصر_الإليزيه #أمير_قطر pic.twitter.com/6eXHDD0Xni— Lebanon Debate (@lebanondebate) July 7, 2018
الأردن
تولى الأمير الحسين بن عبد الله، ولاية العهد في الأردن، في الثاني من يوليو/تموز عام 2009 بعد أن بلغ 15 عاما، وذلك خلفا لعمه الأمير حمزة بن الحسين.
وقد تلقى الأمير الحسين تعليمه قبل الجامعي في الأردن، ثم درس التاريخ الدولي في جامعة جورج تاون حتى مايو/ أيار 2016.
وحضر الملك الأردني عبد الثاني حفل تخرج الحسين من مدرسة كينغر أكاديمي بالأردن عام 2012، وهى مدرسة تصل مصروفاتها للعام الدراسى القادم 2018/2019 إلى 53.250 دولار أمريكي للعام الواحد، حسب موقعها الرسمي.
وللملك عبد الله أبناء آخرين، مثل إيمان التى تدرس بجامعة جورج تاون، وسلمى وهاشم.
صورة الامير ويليام وولي العهد الأردني الأمير حسين— تفاصيل Details (@GhousNh) June 25, 2018
في غرفة معيشه لمشاهدة اعادة لمبارة المنتخب الانجليزي في كأس العالم
ويجمع الأمير وليام وولي العهد الأردني الدراسة والتخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا.. يهمني هنا طراز الغرفة اسكندنافي عملي وأنيق وقليل التكلفة pic.twitter.com/9urO5HwhXm
المغرب
ولي عهد المغرب وابن الملك محمد السادس، الأمير الحسن، ولد في عام 2003، دخل إلى المعهد المولوي بالرباط والذي يدرس فيه مواد له علاقة بالمهنة التي سيتولاها مستقبلا.. "الملك".
وأشرف على تعليم الأمير الحسن، سفير المغرب السابق لدى قطر عزيز الحسين، والذي كلفه الملك محمد السادس بالإشراف على تعليم ولي العهد.
وتلقى ولي العهد الذي يبلغ من العمر 15 عاما الآن، الدراسة في المعهد بدءا من عام 2008 في فصل لا يتجاوز عدد طلابه 5، ودرس اللغة العربية والفرنسية والتربية الدينية.
وقال الملك محمد السادس في مقابلة صحفية من قبل إنه يحرص على تلقى ولي العهد تربية صارمة "مع برنامج دراسي حافل.. إذ تلقينا تربية دينية جيدة في الكتاب القرآني بالقصر. وأنا حريص على أن يتلقى ابني نفس القواعد التربوية".
هيدا بتجبلو CD fifa 2026— محمد نحلة بالعربي 🇩🇪 (@Shinickname) June 13, 2018
مش كأس العالم ٢٠٢٦
"مولاي الحسن ولي عهد المغرب" pic.twitter.com/WPuIzT4tHF
البحرين
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة له 7 من الأبناء والبنات، منهم اثنين درسا في أكاديمية ساندهيرست العسكرية، وهما ناصر وخالد.
أما ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة فقد تلقى تعليمه في التسعينيات من الولايات المتحدة الأمريكية حيث حصل على بكالوريوس العلوم السياسية، ثم حصل على ماجستير الفلسفة من جامعة كامبريدج.
#كويتنا | وزير الدفاع الشيخ #ناصر_صباح_الأحمد يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد #البحرين لتهنئته بنجاح العملية الجراحية..#اجر_وعافيه_ناصر_صباح_الاحمد pic.twitter.com/sCC6dC9loq— Kuwaitna | كويتنا (@kuwaitnaanews) July 2, 2018
— جريدة النهارالكويتية (@naharkw) June 24, 2018
الكويت
ليس كل أبناء أمراء وملوك العرب في سن صغيرة، فأمير الكويت صباح الأحمد ابنه يبلغ من العمر 70 عاما، وهو ناصر صباح الأحمد، وزير الدفاع الكويتي، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وله ابن آخر هو حمد ويعمل رجل أعمال.
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