لقسمة السلطة... اجتماعات مفاجئة بين البشير وسلفا وموسفيني في عنتيبي

وضمت الاجتماعات قادة المعارضة في جنوب السودان وذلك لبحث قضايا قسمة السلطة، بحسب صحيفة "السودان تربيون".
مشاورات بين موسفيني والبشير وسلفا في عنتبي لقسمة السلطة في جنوب السودانhttps://t.co/16JtkBzqhX pic.twitter.com/OTf1jXr6Kw— سودان تربيون (@SudanTribune_AR) July 7, 2018
كان الرئيس السوداني، عمر البشير، بدأ اليوم السبت، 7 يوليو/تموز، زيارة إلى أوغندا، تستغرق يوما واحدا، بهدف الدفع بعملية السلام لدولة جنوب السودان.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن "الرئيس البشير، وصل إلى مدينة عنتيبي الأوغندية، صباح اليوم، في زيارة تستغرق يوما واحدا، يجري خلالها محادثات مع الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني لإعطاء دفعة جديدة لجهود السلام في جنوب السودان".
عاجل:— mohmmed (@mohmmedhamid) July 7, 2018
الرئيس عمر البشير يتوجه الى اوغندا بعد ساعات من توقيع إتفاق الترتيبات الامنية في مفاوضات الخرطوم بين أطراف النزاع بجنوب السودان #Sudan pic.twitter.com/iDSg3PbByI
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