يحدث تغييرا جذريا في الجنود... الإمارات تتخذ قرارا جديدا بشأن قواتها المسلحة

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أمس السبت 7 يوليو/تموز عن زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية التي أقرها القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وتصبح الخدمة الوطنية للمواطنين الذكور طبقا للقرار الجديد 16 شهرا بدلا من 12 شهرا، وذلك لحملة شهادة الثانوية العامة.

وحقق برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية وأثر إيجابيا في سلوكيات مجندي الخدمة الوطنية وأحدث تغييرا جذريا في شخصيات المنتسبين.