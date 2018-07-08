يحدث تغييرا جذريا في الجنود... الإمارات تتخذ قرارا جديدا بشأن قواتها المسلحة

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أمس السبت 7 يوليو/تموز عن زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية التي أقرها القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014، حسب وكالة أنباء الإمارات.
وتصبح الخدمة الوطنية للمواطنين الذكور طبقا للقرار الجديد 16 شهرا بدلا من 12 شهرا، وذلك لحملة شهادة الثانوية العامة.
#الإمارات || القوات المسلحة الإماراتية تزيد مدة الخدمة الوطنية— MNA (@mna) July 7, 2018
للتفاصيل https://t.co/KNMZWMOJkv pic.twitter.com/55z4KCoq1w
وحقق برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية وأثر إيجابيا في سلوكيات مجندي الخدمة الوطنية وأحدث تغييرا جذريا في شخصيات المنتسبين.
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