الحوثي يتحدى السعودية والإمارات بعد تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز… وهذا ما طلبه

وقال محمد علي الحوثي، في تغريدة على موقع تويتر: "اليوم وبعد التهديدات أتحدى السعوديين والإماراتيين المرور من مضيق هرمز قبل أخذ الضمانات من إيران عبر حلفائهم أو إرسال أي قطع حربية لتأمين المضيق".
و— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 7, 2018
اليوم وبعد التهديدات اتحدى السعوديين والاماراتيين المرور من مضيق هرمز قبل اخذ الضمانات من ايران عبر حلفائهم او ارسال اي قطع حربية لتامين المضيق https://t.co/PTKWz9Wx6n https://t.co/PTKWz9Wx6n
وأعاد الحوثي تغريدة كان قد تحدى فيها دول التحالف بإطلاق صاروخ على إيران، قال فيها: "قالت دول العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه انهم محاربين إيران في اليمن. اتحداهم يطلقوا صاروخ طماش على إيران".
قالت دول العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه انهم محاربين ايران في اليمن ¡¡¡¡— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 21, 2018
اتحداهم يطلقوا صاروخ طماش على ايران ¿¿¿
كان روحاني قد هدد بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة من المرور في المضيق، حال مضت واشنطن قدما في خططها لإجبار جميع الدول على وقف شراء النفط الإيراني.
وقد أشاد الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، بتصريحات روحاني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وقال سليماني إن الحرس مستعد لتطبيق سياسة تعرقل صادرات النفط الإقليمية، حال حظر أمريكا مبيعات النفط الإيرانية.
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