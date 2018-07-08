مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني: مستشارونا العسكريون مستمرون في سوريا

القاهرة — سبوتنيك. وقال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان إن استمرار تواجد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، لدعم الحكومة السورية في مسار التصدي للإرهاب.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني: "الكيان الصهيوني يسعى للهيمنة على سوريا بعد داعش، إلا أن قوى المقاومة والمستشارين العسكريين الإيرانيين سيستمرون بتواجدهم إلى جانب سوريا في التصدي للإرهاب".
وأضاف عبد اللهيان "الشعب السوري لن يسمح بأن تتحول بلاده مرة أخرى إلى ساحة يصول فيها ويجول إرهابيو الصهاينة".
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