السفير اليمني لدى روسيا: الرئيس اليمني يثمن مبادرة المبعوث الخاص الأممي بشأن الحديدة

وصف سفير الجمهورية اليمنية لدى روسيا أحمد الوحيشي أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أشاد بمبادرة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، حول ميناء الحديدة، مشيرا إلى أن الحكومية اليمنية تطالب بالانسحاب الكامل للحوثيين من ميناء الحديدة ودخول القوات اليمنية.

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة أجراها مع وكالة "سبوتنيك": "ثمن فخامة الرئيس مبادرة وجهود ودور المبعوث الأممي بما يخص مدينة وميناء الحديدة وكانت رؤية الحكومة اليمنية واضحة تقوم في الأساس على أساس مبدأ الانسحاب الكامل للحوثيين من ميناء الحديدة ومدينة الحديدة ودخول قوات من وزارة الداخلية لحماية المنشآت المدنية والسكان المدنيين كمدخل لتطبيق القرار 2216 بالانسحاب وتسليم السلاح".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH قيادي في "أنصار الله" يوضح حيثيات لقاء الحوثي مع غريفيث

وتابع قائلا: "ومن الواضح أن الطرف الانقلابي غير راغب في تسليم السلاح لا الآن في الحديدة ولا في المستقبل في بقية المناطق، لهذا معاناة الناس ستستمر ولا خيار أمام الدولة اليمنية و دول التحالف العربي إلا مواصلة تحرير الدولة من قبضتهم".

وأشار إلى أن "المقابل الحكومة اليمنية ستعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المعنية ومعروف أن معظم العوائق أمام ذلك هي جراء ممارسات الميليشيات الحوثية".