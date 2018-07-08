محكمة عراقية تقضي بإعدام إرهابي قتل 16 مدنيا في مستشفى الموصل

قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد 8 يوليو/ تموز، بإعدام أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد إدانته بقتل 16 مدنيا.

بغداد- سبوتنيك وأوضح بيان رسمي أن محكمة جنايات نينوى قضت بالإعدام بحق أحد عناصر تنظيم "داعش"، بعد إدانته بقتل 16 مدنيا كانوا محتجزين في مستشفى الموصول العام، وزرع مئات العبوات الملغمة في الموصل.

© Fotolia / Dianaduda محكمة عراقية تقضي بإعدام 6 مدانين في هجوم إرهابي

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، إن "الهيئة الأولى لمحكمة جنايات نينوى أصدرت حكما بالإعدام ضد أحد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف بيرقدار أن "المدان اعترف بقيامه بإعدام 16 مدنيا كانوا محتجزين من قبل التنظيم الإرهابي في مستشفى الموصل العام، كما قام بزرع مئتي وخمسين عبوة ناسفة في منطقة برطلة التابعة لقضاء الحمدانية".

وتابع "المدان شارك في معارك لتنظيم داعش الإرهابي منها مواجهات استمرت 25 يوما ضد القوات الأمنية في منطقة عين الصفرة، فضلا عن المشاركة في معارك منطقة الكوير"، لافتا الى أن "حكم الإعدام صدر بحق الإرهابي وفقا للمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".