محكمة عراقية تقضي بإعدام إرهابي قتل 16 مدنيا في مستشفى الموصل

بغداد- سبوتنيك وأوضح بيان رسمي أن محكمة جنايات نينوى قضت بالإعدام بحق أحد عناصر تنظيم "داعش"، بعد إدانته بقتل 16 مدنيا كانوا محتجزين في مستشفى الموصول العام، وزرع مئات العبوات الملغمة في الموصل.
وأضاف بيرقدار أن "المدان اعترف بقيامه بإعدام 16 مدنيا كانوا محتجزين من قبل التنظيم الإرهابي في مستشفى الموصل العام، كما قام بزرع مئتي وخمسين عبوة ناسفة في منطقة برطلة التابعة لقضاء الحمدانية".
وتابع "المدان شارك في معارك لتنظيم داعش الإرهابي منها مواجهات استمرت 25 يوما ضد القوات الأمنية في منطقة عين الصفرة، فضلا عن المشاركة في معارك منطقة الكوير"، لافتا الى أن "حكم الإعدام صدر بحق الإرهابي وفقا للمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
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