الأمم المتحدة تطالب الحكومة السورية السماح بإدخال المساعدات الإنسانية

طالب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن، أندرسن بيدرسن الحكومة السورية بأن تستجيب لطلب الأمم المتحدة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

عمان- سبوتنيك. وقال بيدرسن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مكتب المنسق المقيم في الأمم المتحدة حول آخر التطورات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية المقدمة من قبل منظمات الأمم المتحدة للنازحين السوريين "نحن نسعى إلى إدخال الشاحنات الإنسانية عندما تتاح لنا فرصة وهنالك تباحث مع دمشق حول ذلك" وطالب "الحكومة السورية أن تستجيب لطلب الأمم المتحدة بالدخول".

© flickr.com / Isriya Paireepairit مسؤول أردني يؤكد تراجع أعداد المرضى والجرحى السوريين على الحدود

وأضاف " الحدود تحت سيطرة الحكومة السورية وربما لديهم ما يبرر عدم دخول الشاحنات لكننا نعمل على دخولها، لكن حتى الآن غير مصرح لنا بالحركة".

وتجدر الإشارة إلى أن وفود النازحين السوريين من جنوب دمشق منذ بداية القتال الدائر منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي وتوجههم نحو الحدود الأردنية الشمالية، وقد رفض الأردن دخول النازحين.

وحول دور الحكومة الأردنية التي تكتفي بتقديم العون الإنساني وترفض إدخال النازحين قال بيدرسن "نحن سنقسم المسؤولية بيننا، بين الأردن والأمم المتحدة".

وحول دور الأمم المتحدة قال "نحن في الأمم المتحدة نستكمل الجهود ونعتقد أن لدينا أن أكثر 700 ألف نازح منتشرين في سوريا وبما أننا غير قادرين على التنبؤ بالمستقبل والحالة مقلقة ولدينا عدد كبير من النازحين في جميع الاتجاهات وقسم كبير ذهب باتجاه مرتفعات الجولان وقسم كبير على الحدود الأردنية ونحن نحاول جهدنا للحصول على العدد الصحيح للنازحين".

وتجدر الإشارة إلى النازحين السوريين يتوزعون على طول الشريط الحدودي وفي نقاط متعددة.