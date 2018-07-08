نتنياهو يجدد رفضه لتموضع القوات الإيرانية في أي جزء من سوريا

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض بلاده لتموضع القوات الإيرانية في أي جزء من سوريا.

القدس- سبوتنيك وقال نتنياهو، في بداية الجلسة الحكومية الأسبوعية، إنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه سيوضح في هذا اللقاء "المبدأين الأساسيين الذين يميزان السياسة الإسرائيلية: أولا أننا لن نقبل بتموضع القوات الإيرانية وللقوات الموالية لها في أي جزء من الأراضي السورية، ليس في مناطق قريبة من الحدود وليس في مناطق بعيدة عنها".

© REUTERS / PHILIPPE WOJAZER نتنياهو: لن نقبل أن تهدد إيران أمننا انطلاقا من سوريا ودول أخرى

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي "ثانيا سنطالب من سوريا ومن الجيش السوري الحفاظ على اتفاقية فك الاشتباك من العام 1974 بحذافيرها".

وأضاف "من البديهي أنني أقيم اتصالا دائما أيضا مع الإدارة الأمريكية. هذه العلاقات مع القوتين العظميين تتحلى دائما بأهمية كبيرة لأمن إسرائيل وخاصة في الفترة الراهنة".

وتضمنت الاتفاقية الموقعة في 31 مايو/ أيار 1974 في جنيف "أن إسرائيل وسوريا ستراعيان بدقة وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو وستمتنعان عن جميع الأعمال العسكرية فور توقيع هذه الوثيقة تنفيذا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338 المؤرخ في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 1973".