الشرطة العراقية تفتح النار على محتجين قرب حقول نفطية في جنوبي البلاد

قالت الشرطة العراقية ومسؤولون محليون، إن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية لتفريق عشرات المحتجين على قلة الوظائف وعدم انتظام الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية قرب مدينة البصرة مركز صناعة النفط في جنوبي البلاد.

وقالت مصادر في الشرطة، إن ثمانية محتجين أصيبوا اليوم الأحد، 8 يوليو/تموز، في إطلاق النار، بينما قال مسؤول محلي إن أحد المتظاهرين قتل وأصيب ثلاثة آخرون، وذلك وفقا لـ"رويترز".

وقال مدير ناحية الإمام الصادق ياسين البطاط،، إن المحتجين كانوا يطالبون بمطالب عادلة تتعلق بتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية لهم لكن الشرطة فتحت النار عليهم وقتلت أحدهم، فيما قالت الشرطة ومسؤولون نفطيون إن واقعة اليوم لم تؤثر على الأمن أو العمليات في حقول النفط الكبرى بجنوب البلاد.

وأضافت الشرطة، أن المحتجين، وهم من مناطق زراعية واقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شمالي البصرة، "احتشدوا على طريق سريع محلي قرب حقل غرب القرنة —2 النفطي الذي تطوره شركة لوك أويل الروسية وحقل غرب القرنة —1 الذي تديره شركة إكسون موبيل".