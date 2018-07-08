أبو الغيط يبحث مع الخارجية الصينية العمل على الارتقاء بالعلاقات بين الطرفين

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان إعلامي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأحد، 8 يوليو / تموز، 2018 بأن اللقاء شهد نقاشات هامة حول كيفية العمل على الارتقاء بالعلاقات العربية الصينية في مجملها في إطار مختلف مسارات التعاون المؤسسية والسياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، والعمل على الاستفادة على وجه الخصوص من التنسيق المتميز القائم بين الجانبين في إطار عمل منتدى التعاون العربي الصيني، منذ بداية عمله في عام 2014، وأخذا في الاعتبار اتفاق الرؤى بينهما تجاه العديد من القضايا الهامة ووجود قوة دفع خلال المرحلة الحالية لتوسيع دائرة التعاون بما يخدم مصالح الطرفين.
من ناحية أخرى، أوضح عفيفي أن الوزير الصيني أشار بدوره إلى الأولوية الكبيرة التي توليها بلاده لعلاقاتها بالدول العربية انطلاقا من العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين الجانبين على المستويين الرسمي والشعبي، وتشاركهما وجهة النظر بخصوص العديد من القضايا والملفات، مؤكدا استمرار المساندة الصينية القوية للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واهتمام الصين بتحقيق كامل الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
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