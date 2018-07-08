أبو الغيط يبحث مع الخارجية الصينية العمل على الارتقاء بالعلاقات بين الطرفين

في إطار زيارة العمل التي يقوم بها أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جمهورية الصين الشعبية، للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، التقى الأمين العام، اليوم 8 يوليو/ تموز مع "وانج يي" مستشار الدولة وزير خارجية الصين.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان إعلامي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأحد، 8 يوليو / تموز، 2018 بأن اللقاء شهد نقاشات هامة حول كيفية العمل على الارتقاء بالعلاقات العربية الصينية في مجملها في إطار مختلف مسارات التعاون المؤسسية والسياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، والعمل على الاستفادة على وجه الخصوص من التنسيق المتميز القائم بين الجانبين في إطار عمل منتدى التعاون العربي الصيني، منذ بداية عمله في عام 2014، وأخذا في الاعتبار اتفاق الرؤى بينهما تجاه العديد من القضايا الهامة ووجود قوة دفع خلال المرحلة الحالية لتوسيع دائرة التعاون بما يخدم مصالح الطرفين.

© Sputnik . Michael Alaeddin أبو الغيط يدعو لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية التي تكتسب أولوية خلال المرحلة الحالية ومن بينها التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية، وسبل توفير الدعم اللازم لضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحماية حقوق أبناء الشعب الفلسطيني ، إضافة إلى تناول الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن والجهود المبذولة لمكافحة خطر الإرهاب والتطرف على المستويين الإقليمي والدولي.

من ناحية أخرى، أوضح عفيفي أن الوزير الصيني أشار بدوره إلى الأولوية الكبيرة التي توليها بلاده لعلاقاتها بالدول العربية انطلاقا من العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين الجانبين على المستويين الرسمي والشعبي، وتشاركهما وجهة النظر بخصوص العديد من القضايا والملفات، مؤكدا استمرار المساندة الصينية القوية للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واهتمام الصين بتحقيق كامل الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.