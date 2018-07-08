البرلمان العربي يطالب بدعم الصومال لمواجهة الإرهاب

أدان مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في مقديشو، وطلب من جامعة الدول العربية والدول العربية تقديم الدعم اللازم لدولة الصومال في حربها ضد الجماعات الإرهابية.

وقال السلمي في بيان إعلامي، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأحد 8 يوليو/تموز، إن هذا الهجوم الإرهابي يدعونا جميعا للتكاتف ضد تلك المنظمات الإرهابية، التي تستبيح سفك الدماء وتعلن مسؤوليتها عن ذلك، وفقا لما أعلنته حركة الشباب في العاصمة الصومالية مقديشيو أمس السبت وهو ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات.

© REUTERS / Feisal Omar إصابة سبعة جنود في تفجير انتحاري لسيارة ملغومة في الصومال

وأعلن السلمي عن دعم البرلمان العربي وتضامنه الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للتصدي للعصابات الإرهابية، التي تستهدف ضرب الأمن والاستقرار في الصومال.

وطالب السلمي الجامعة العربية والدول العربية بتقديم الدعم اللازم لحكومة الصومال، لمساندة مؤسساتها الحكومية ومساعدتها في بناء مؤسسات أمنية وعسكرية قوية تستطيع مواجهة هذه الجماعات الإرهابية، مؤكدا على أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، التي تقوم بها عصابات إجرامية والتي تتزامن مع ذكرى استقلال الصومال هدفها إدامة الفوضى وإعاقة بناء المؤسسات، ولكنها لن تثني جمهورية الصومال الفيدرالية والشعب الصومالي عن مواصلة جهود استكمال بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه، لجمهورية الصومال الفيدرالية رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.