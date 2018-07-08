التحالف يقتل 5 جنود يمنيين ويجرح آخرين عن طريق الخطأ جنوب الحديدة

لقي خمسة جنود يمنيين مصرعهم بغارة جوية لطيران التحالف العربي عن طريق الخطأ على موقع في محافظة الحديدة غربي اليمن.

© REUTERS / HANDOUT احتجاجات في المهرة شرقي اليمن على إدارة قوات التحالف منافذها

القاهرة — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في المحافظة لوكالة "سبوتنيك"، إن "مروحية من نوع أباتشي تابعة للتحالف استهدفت، اليوم الأحد، بالخطأ تجمعا متقدما لقوات اللواء الخامس عمالقة الذي يقوده أبو هارون اليافعي، أثناء تمشيطها أحد أحياء مديرية التحيتا جنوب الحديدة ، من مسلحي أنصار الله ".

وأضاف المصدر أن الغارة أسفرت عن مقتل 5 جنود وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى الخوخة.

وتقود السعودية والإمارات تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/ مارس 2015 دعما للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله" الحوثيين.