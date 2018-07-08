أنباء عن التوصل لاتفاق مع الأكراد لتولي الدولة حصرية عمليات بيع النفط في الشمال السوري

وسط أنباء عن انعقاد اجتماع جديد بين ممثلين عن الحكومة السورية والأكراد في شمالي البلاد في إطار العمل على تسليم المناطق الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية - قسد" للدولة السورية، واصلت "قسد" التقدم على حساب تنظيم داعش الإرهابي في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

ونقلت مواقع إلكترونية معارضة، أمس السبت، عن مصادر إعلامية أن عدة وفود لمسؤولين عن الحكومة السورية زارت مدن القامشلي والحسكة والرقة والطبقة والشدادي في الأيام الأخيرة، للاجتماع مع بعض قيادات وحدات حماية الشعب الكردية المسيطرة على شرق الفرات، بحسب صحيفة "الوطن" السورية.

© Sputnik . Boris Babanov بإشراف الاحتلال الأمريكي... التنظيمات الكردية نهبت ترليون ليرة من النفط السوري

وبحسب المواقع، كشفت مصادر تابعة لـما يسمى "الإدارة الذاتية" الكردية عن اتفاق جديد بين الوحدات والحكومة، يهدف لتولي الحكومة إدارة المنشآت النفطية في الحسكة، وأن تكون عمليات بيع النفط حصرية بيد الدولة.

في سياق متصل تحدثت مواقع معارضة عن وصول لجنة من المتخصصين في صيانة السدود من دمشق إلى مدينة الطبقة، واجتمعت مع لجنة إدارة السد، على أن تتوجه بعد ذلك إلى سد تشرين جنوب شرق مدينة منبج في ريف حلب الشرقي بحماية من قوات تتبع لـ"الإدارة الذاتية".