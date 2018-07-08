الأمن العراقي يلقي القبض على "قيادي خطير" في تنظيم "داعش" في الأنبار

أعلن مركز الاعلام الأمني العراقي اليوم الأحد القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وصفه بـ "القيادي الخطير".

بغداد — سبوتنيك. وأفاد المركز في بيان بأن "مفارز من مديرية الاستخبارات ووفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت من الإيقاع بقيادي خطير في عصابات داعش الإرهابية (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) بعد نصب كمين له وإلقاء القبض عليه في منطقة الطرابشة بجزيرة الرمادي مركز محافظة الأنبار.

© Sputnik . Sarah Nour Al-Deen انخفاض عدد النازحين إثر "داعش" في العراق... ولكن

وأضاف أن "هذا الإرهابي يعد أحد المشرفين والمخططين والمنفذين لعدة عمليات إرهابية كبيرة أو ما تسمى لدى تلك العصابات بـ"الغزوة" استهدفت في مجملها قواتنا الأمنية والمواطنين الأبرياء".

وتأتي عملية توقيف القيادي في "داعش" عقب أقل من ثلاثة أيام من إعلان الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، القبض على إرهابيين اثنين أحدهم يسمى بـ "والي الأنبار" بجزيرة الرمادي.

وقال رسول في بيان أصدره الخميس الماضي، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في لواء 40 و38 الفرقة العاشرة وبعملية نوعية تم تنفيذها على وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة الطرابشة بجزيرة الرمادي — الأنبار أحدهما يشغل منصبا أمنيا مهما في ما كان يسمى ولاية الأنبار".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من سيطرة الإرهاب على مساحات شاسعة من البلاد.