الداخلية العراقية تفتح تحقيقا في مقتل وإصابة متظاهرين في البصرة

قتل متظاهر واحد، وأصيب اثنان آخران، خلال احتجاجات ضد تفشي البطالة في البصرة، الغنية بالنفط، جنوبي البلاد، فيما أمر وزير الداخلية قاسم الأعرجي بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة.

بغداد — سبوتنيك. وقالت مصادر أمنية في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن "شخصا واحد قتل، وأصيب اثنان آخران، برصاص قوات الشرطة خلال تصديها للاحتجاجات في البصرة".

فيما قالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن "وزير الداخلية أمر بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة الفريق المهندس محمد بدر ناصر، وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي، للتحقيق في قضية المتظاهرين في محافظة البصرة وعرض النتائج بشكل سريع أمام أنظاره من أجل العمل على إحقاق الحق ومحاسبة المقصر".

MOADH AL-DULAIMI الشرطة العراقية تفتح النار على محتجين قرب حقول نفطية في جنوبي البلاد

وكانت تظاهرات اجتاحت شوارع بمحافظة البصرة، التي تحوي أضخم حقول وموانئ تصدر النفط العراقي، احتجاجا على تفشي البطالة وتشغيل عاملين من خارج المحافظة في الشركات النفطية.

وشهدت التظاهرات مواجهات بين المحتجين وقوات شرطة النفط المعروفة في المحافظة، ما أسفر عن سقوط قتيل وجريحين.

ويحاول العراق التعافي سياسيا واقتصاديا من آثار الحرب ضد الإرهاب منذ استيلاء تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا] على مناطق شاسعة شمال ووسط وغربي البلاد منذ منتصف عام 2014، الأمر الذي خلف دمارا كبيرا في البنية التحتية، وحقول مصافي البترول في تلك المناطق.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بعد السعودية، بطاقة إنتاجية قدرها 4.8 مليون برميل يوميا.