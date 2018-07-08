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    طائرة إماراتية، تابعة لشركة Emirates، بعد هبوط اضطراري لها في مطار دبي الدولي، الإمارات المتحدة 3 أغسطس/ تموز 2016

    دبي تعزز مكانتها في قطاع الطيران بأول قمة عالمية للاستثمار في النقل الجوي

    © REUTERS / Stringer
    العالم العربي
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    أعلنت دبي استضافتها أول قمة عالمية للاستثمار في قطاع الطيران مطلع العام المقبل 2019، في تعزيز لمكانة الإمارات، التي تمتلك أكبر أسطول تجاري للنقل الجوي في العالم، وشقت طريقها كذلك في تصنيع الطائرات.

    وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن دبي تستضيف "يومي 28 و29 كانون الثاني/يناير المقبل أول قمة عالمية للاستثمار بقطاع الطيران بمشاركة ممثلي أكبر 500 شركة عالمية في تمويل القطاع جنبا إلى جنب مع نخبة من مسؤولي إدارة الأصول والمستثمرين ومصنعي الطائرات والناقلات وشركات تأجير وصيانة وتوريد الخدمات اللوجستية لقطاع الطيران".

    طائرة إماراتية، تابعة لشركة Emirates، بعد هبوط اضطراري لها في مطار دبي الدولي، الإمارات المتحدة 3 أغسطس/ تموز 2016
    © REUTERS / Stringer
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    وتلتقي في القمة وفود رفيعة المستوى من 40 دولة، تضم 20 من ممثلي شركات الطيران، و10 من الخبراء في القطاع، و200 من المسؤولين الماليين والفنيين في الطيران، وما يزيد عن 300 من كبار المستثمرين في القطاع لتبادل الأفكار على مدار يومين، بدءا من 28 وحتى 29 يناير المقبل، بحسب الوكالة.

    وتحظى دولة الإمارات بمكانة رائدة بقطاع الطيران في المنطقة، بامتلاكها 14 مطارا ومدرجا لهبوط الطائرات، يقلع منها ما يزيد عن 540 ألف طائرة في العام، وتستفيد منها أكثر من 113 شركة طيران.

    وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن انعقاد القمة العالمية للاستثمار بقطاع الطيران في دبي دليل على "مدى التزامنا بالسعي لتعزيز مكانة الإمارات لتكون رائدة في هذا القطاع"، وفي هذا الصدد توقع السويدي استقبال مطار دبي الدولي ما يصل إلى 118 مليون مسافر في العام 2023.

    وأشار إلى أنها فضلا عن كونها الدولة المالكة لأكبر أسطول طائرات تجارية، فإن دولة الإمارات انضمت كذلك إلى سلسلة الإمدادات العالمية لتصنيع الطائرات، من خلال شركة "ستراتا" لتصنيع مكونات هياكل الطائرات من طراز "بوينغ" و"إيرباص".

    وأشار إلى أن القمة تركز على تبادل الخبرات بين المشاركين وعقد شراكات الأعمال وتهيئة الأجواء لإبرام صفقات واتفاقات التمويل.

    وبين أن مجموعة الإمارات للطيران حققت أرباحا قدرها "1.1 مليار دولار" عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 بنمو نسبته 67 بالمائه مقارنة مع السنة الماضية.

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    الكلمات الدلالية:
    إيرباص, مطار دبي, طيران, بوينغ, قمة, الإمارات العربية المتحدة, دبي
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