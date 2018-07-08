دبي تعزز مكانتها في قطاع الطيران بأول قمة عالمية للاستثمار في النقل الجوي

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن دبي تستضيف "يومي 28 و29 كانون الثاني/يناير المقبل أول قمة عالمية للاستثمار بقطاع الطيران بمشاركة ممثلي أكبر 500 شركة عالمية في تمويل القطاع جنبا إلى جنب مع نخبة من مسؤولي إدارة الأصول والمستثمرين ومصنعي الطائرات والناقلات وشركات تأجير وصيانة وتوريد الخدمات اللوجستية لقطاع الطيران".

© REUTERS / Stringer مطار دبي يشهد ازدحاما تاريخيا

وتلتقي في القمة وفود رفيعة المستوى من 40 دولة، تضم 20 من ممثلي شركات الطيران، و10 من الخبراء في القطاع، و200 من المسؤولين الماليين والفنيين في الطيران، وما يزيد عن 300 من كبار المستثمرين في القطاع لتبادل الأفكار على مدار يومين، بدءا من 28 وحتى 29 يناير المقبل، بحسب الوكالة.

وتحظى دولة الإمارات بمكانة رائدة بقطاع الطيران في المنطقة، بامتلاكها 14 مطارا ومدرجا لهبوط الطائرات، يقلع منها ما يزيد عن 540 ألف طائرة في العام، وتستفيد منها أكثر من 113 شركة طيران.

وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن انعقاد القمة العالمية للاستثمار بقطاع الطيران في دبي دليل على "مدى التزامنا بالسعي لتعزيز مكانة الإمارات لتكون رائدة في هذا القطاع"، وفي هذا الصدد توقع السويدي استقبال مطار دبي الدولي ما يصل إلى 118 مليون مسافر في العام 2023.

وأشار إلى أنها فضلا عن كونها الدولة المالكة لأكبر أسطول طائرات تجارية، فإن دولة الإمارات انضمت كذلك إلى سلسلة الإمدادات العالمية لتصنيع الطائرات، من خلال شركة "ستراتا" لتصنيع مكونات هياكل الطائرات من طراز "بوينغ" و"إيرباص".

وأشار إلى أن القمة تركز على تبادل الخبرات بين المشاركين وعقد شراكات الأعمال وتهيئة الأجواء لإبرام صفقات واتفاقات التمويل.

وبين أن مجموعة الإمارات للطيران حققت أرباحا قدرها "1.1 مليار دولار" عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 بنمو نسبته 67 بالمائه مقارنة مع السنة الماضية.