الأردن ينفي إطلاق الجيش الأردني النار على نازحين سوريين

نفى الأردن، قيام القوات المسلحة الأردنية بإطلاق النار على بعض النازحين السوريين على الحدود الأردنية.

عمان- سبوتنيك. وقام أحد النشطاء من أيام ببث فيديو مباشر على صفحته في "فيسبوك" يظهر تعرض عشرات المدنيين لإطلاق نار، وعنصر من حرس الحدود الأردني يطلب منهم عبر مكبر صوت التراجع، قائلاً: "لدي أوامر بإطلاق النار.. عودوا".

وقال مصدر عسكري رسمي أردني في تصريح حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه بأن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً وفيديو يدعي بأن القوات المسلحة الأردنية أطلقت النار على بعض النازحين على الحدود الأردنية السورية غير صحيح إطلاقا".

© AP Photo / Petros Giannakouris الأمم المتحدة: النازحون السوريون يغادرون معبرا حدوديا مع الأردن

وأضاف المصدر بأنه "تم تتبع هذا الخبر الذي نشر عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي مع الفيديو من الداخل السوري وتبين بأن الشخص الذي ظهرت صورته كمصاب ورافقه صوت يدعي بأن الجيش الأردني قام برميه بالرصاص هو مصاب من جراء الأحداث الجارية في الداخل السوري والفيديو قديم".

وبين المصدر أن الهدف مما سبق هو "التشويش على دور الأردن وقواته المسلحة" وأكد المصدر "لم تطلق القوات المسلحة أي رصاصة اتجاه النازحين لا قديماً ولا في هذه الأزمة، وكانت تعليمات القيادة العامة واضحة وصارمة بهذا الخصوص بعدم توجيه السلاح نهائياً باتجاه النازحين".

واعتبر المصدر أن "تعمد نشر مثل هذه الإشاعات والأكاذيب والمواد المفبركة يشير إلى وجود بعض العناصر الإرهابية المدسوسة والتي تحاول بين حين وآخر استغلال ما يجري لنفث سمومها وإشاعاتها ومحاولة التشويش الممنهج الذي لن ينجحوا في ترويجه".

ويتوزع النازحون السوريون على نقاط موجودة على طول الشريط الحدودي الفاصل بين الحدود الأردنية والسورية، ويرفض الأردن منذ بدء الجيش السوري دخول جنوب سوريا استقبال هؤلاء النازحين، ويكتفي بتقديم العون الإنساني والطبي لهم.