التحالف العربي: دخول السفينة "فولك بيوتي" ميناء الحديدة بعد انتظار دام 23 يوما

وأفاد التحالف، بحسب ما نقلت "الإخبارية" السعودية، بدخول 4 سفن وانتظار 4 أخرى التصريح لدخول ميناء الحديدة غربي اليمن والذي شهد معارك عنيفة بين قوات الجيش الحكومية اليمنية المدعومة من "التحالف"، والمسلحين الحوثيين، بهدف السيطرة عليها".
وأعلنت قوات الجيش اليمني وقوات التحالف، في 19 حزيران/ يونيو الفائت، السيطرة على مجمع المطار في الحديدة، بعد أسبوع من المعارك مع قوات الحوثيين.
وتفرض قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، حصارا بحريا وجويا على المناطق، التي يسيطر عليها الحوثيين في شمال اليمن.
وتصدر هذه القوات، بين الحين والآخر، تصاريح للسفن المحملة بمواد الإغاثة، للدخول إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة مسلحي حركة أنصار الله وحلفائها.
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