قوة حماية سرت الليبية تنفي التحشيد العسكري للهجوم على الهلال النفطي

نفت قوة حماية وتأمين مدينة سرت، وسط ليبيا، وجود أي تحشيد عسكري داخل المدينة للهجوم على منطقة الهلال النفطي.

© REUTERS / Ismail Zitouny المعركة الكبرى القادمة في ليبيا... مدينة سرت تعود للواجهة مجددا

طرابلس — سبوتنيك . وذكرت قوة حماية وتأمين سرت في بيان نشرته، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنها "تنفي كل الأخبار المتداولة عن دخول أو تحشيد قوات عسكرية المدينة، من أجل الهجوم على منطقة الهلال النفطي".

وأضاف قوى حماية وتأمين سرت أن "جميع القوات الموجودة بسرت تابعة لها، وأنها تعمل وفق المهام الموكلة لها من المجلس الرئاسي المقترح".

لافتة إلى أن "كل الدوريات غرضها تأمين المدينة وضواحيها وتمشيط الأودية لملاحقة عناصر تنظيم (الدولة الإسلامية) داعش". (المحظور في روسيا).