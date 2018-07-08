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21:31 08 يوليو/ تموز 2018
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    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اللقاء مع الرئيس السوداني عمر البشير

    بعد قرار الـ"35 عاما"... إعلان من السودان بشأن التعاون مع تركيا

    © AP Photo / Kayhan Ozer
    العالم العربي
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    أعلن وزير التجارة السوداني، حاتم السر السبت إكمال تفاهمات مع الجانب التركي لتفعيل اتفاقيات اقتصادية مهمة.

    وكشف عن توقيع الشراكة الاستراتيجية للتعاون التجاري والاقتصادي (النسخة العربية) مما يتيح الإسراع بعرضها على مجلس الوزراء والبرلمان لإجازتها والمصادقة عليها.

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اللقاء مع الرئيس السوداني عمر البشير
    © AP Photo / Kayhan Ozer
    لمدة 35 عاما... قرار من السودان بشأن تركيا

    وخلال مباحثات أجراها الوزير السوداني بالعاصمة التركية أنقرة مع نظيره وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي ونائب الوزير الفاتح متين، تم الاتفاق على آليات تفعيل الاتفاقية وتنفيذها عبر لجنة ثنائية تجارية مشتركة برئاسة وزيري التجارة تضم كافة المختصين بتنفيذ الاتفاقية في البلدين.

    وقال السّر إن "هذه الاتفاقية تترجم اهتمام قيادة البلدين بإيجاد علاقات متينة وخلق شراكات صناعية وتجارية بين القطاع الخاص تعمل علي توطين الصناعات التحويلية حتى يتوقف تصدير المنتجات الخام وتستثمر الموارد المشتركة لمصلحة البلدين"، وفقا لموقع "سودان تربيون".

    وامتدح السر وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي قائلا إنه "ذلل الكثير من العقبات وصولا الى الاتفاق الذي يعزز تدفق الصادرات السودانية إلى تركيا".

    وتابع: "قررت تركيا استيراد لحوم حية ومذبوحة عبر شركات تركية من السودان وشراء القطن السوداني بالأسعار العالمية وتسهيل دخول المنتجات البستانية إلى تركيا، وبدء انسياب التحويلات المصرفية مع السودان وافتتاح فروع لبعض المصارف التركية في الخرطوم. كما تهدف الاتفاقية الي تقنين الاستيراد بما يخدم الاقتصاد الوطني للبلدين".

    وأشار السر الى أن بلاده تواصل الاستفادة من كل الفرص المتاحة لتحقيق البرنامج الإسعافي والبرنامج الاقتصادي المتوازن.

    وقال: "هذه الاتفاقيات تحمل فرصا جيدة للقطاع الخاص للمنافسة في السوق الإقليمية والعالمية".

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال وصوله إلى الخرطوم للقاء الرئيس السوداني عمر البشير
    © AP Photo / Kayhan Ozer
    تركيا تمتدح السودان وتقدم له تعهدات جديدة

    وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخرطوم أواخر ديسمبر الماضي، وتم التوقيع على النسخة الانجليزية لـ12 اتفاقية بين البلدين والاتفاق على شراكة استراتيجية في مجالات اقتصادية متعددة، بالإضافة إلى تكوين لجنة سياسية عليا برئاسة رئيسي البلدين، تجتمع سنويا بين الخرطوم وأنقرا بالتناوب.

    وأعلن الرئيس التركي خلال زيارته الأخيرة للخرطوم عزم بلاده رفع حجم التبادل التجاري مع السودان الى مليار دولار، خلال عام ترتفع مستقبلا الى أكثر من 10 مليار دولار.

    وكان مسؤول حكومي في ولاية سنار، جنوب شرقي العاصمة السودانية الخرطوم، إن الولاية منحت الحكومة التركية أراضي في مساحة 60 ألف فدان للاستثمار الزراعي لمدة 35 عاما.

    وأعلن والي سنار بالإنابة أزهري خلف الله، وزير الزراعة ـ طبقا لوكالة السودان للأنباء- أن الحكومة التركية تعمل على إنشاء مشروع تنموي بشراكة مع الحكومة السودانية.

    وأشار لدى اجتماع تنويري لممثلي قرى منطقة "دوبا" إلى اختيار منطقة "دوبا" بمحلية شرق سنار لإقامة هذا المشروع الذي يبلغ تمويله 800 مليون دولار، نظرا لخصوبة أراضي المنطقة وتوفر المياه وقربها من مناطق التسويق.

    انظر أيضا:

    لمدة 35 عاما... قرار من السودان بشأن تركيا
    تركيا تمتدح السودان وتقدم له تعهدات جديدة
    السودان يدعو تركيا إلى مهمة جديدة شرقي البلاد
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    أخبار السودان, الحكومة السودانية, رجب طيب أردوغان, تركيا, السودان
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