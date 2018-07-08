قيادي بجبهة التحرير الجزائرية: ندعو بوتفليقة للترشح لهذه الأسباب

قال عبد القادر زحالي عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني إن هناك حاجة ملحة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى عهدة أخرى.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن ترشيح الرئيس لولاية أخرى يتعلق بتنفيذ البرنامج الخاص الذي سعى فيه منذ انتخابه، إذ إن البرنامج لم ينته بعد، وهناك قواعد شعبية كبيرة تدعو الرئيس للترشح لفترة جديدة، خاصة أن هناك نتائج ملموسة كبيرة من البرنامج، وانهم يثقون في قدرات الرئيس بشأن عملية استكمال البرنامج.

© AP Photo / أبرزهم بوتفليقة...صحيفة: أربعة مرشحين محتملين لرئاسة الجزائر

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للرئيس، أوضح أنه لا يزال يقوم بكافة مهامه بنشاط كبير ويستقبل الضيوف بشكل عادي، كما يواصل العمل بشكل يومي، لافتا إلى أن الآراء التي تحاول التركيز على هذا الجانب لا يلتفت لها، خاصة أن القاعدة الأساسية.

وكان حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة ربيع 2019.

وقال أويحيى في خطاب أمام المجلس الوطني للحزب: "إنني سعيد إذ أسجل اليوم أن مجلسنا الوطني يعتزم دعوة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستمرار في أداء مهمته وتضحيته في خدمة الجزائر".

دعوات رئيس الحكومة تأتي قبل أقل من عام من الانتخابات المقررة في أبريل/نيسان 2019، حيث طالب بوتفليقة (81 سنة) بالترشح للولاية الخامسة على التوالي حيث يحكم البلاد منذ 1999، ويعاني من آثار جلطة دماغية تعرض لها في 2013.