ترامب يغرد عن "أطفال الكهف" في تايلاند

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تساعد في عمليات إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند.

وقال ترامب: "تعمل الولايات المتحدة مع الحكومة التايلاندية للمساعدة في إخراج جميع الأطفال نت الكهف بسلامة".

وأثني ترامب على التايلانديين، قائلا: "إنهم شعب شجاع للغاية ونابغ".

The U.S. is working very closely with the Government of Thailand to help get all of the children out of the cave and to safety. Very brave and talented people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2018

كانت السلطات في تايلاند أعلنت أن عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر بدأت اليوم الأحد لإخراج 12 تلميذا ومدربهم لكرة القدم من داخل كهف محاصرين فيه بتايلاند منذ أسبوعين مع توقع خروج أول الناجين بعد 11 ساعة.

وقد نجحت السلطات التايلاندية، في إخراج أول 6 أطفال في الكهف الذي غمرت منافذه مياه الأمطار قبل أكثر من 10 أيام.